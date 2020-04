Entre las distintas experiencia en línea que han surgido como iniciativa para que te quedes en casa, LVMH Maisons (grupo al que pertenecen marcas como Dior, Louis Vuitton, Givenchy o Bulgari) está llevando acabo no sólo acciones en apoyo a la lucha en contra del coronavirus, sino también echando mano de diversas estrategias para brindarle a sus clientes y seguidores un poco de comodidad mezclada con servicios refinados en sus hogares, durante este confinamiento.

A través de sus cuentas internacionales de redes sociales está compartiendo una gran variedad de contenido original para permitir que la imaginación fluya y aprendas cosas que no sabías.

Si siempre quisiste conocer un poco más sobre la degustación de champán, “Veuve Clicquot” invita a sus seguidores a llevar esto a otro nivel con Didier Mariotti, Chef de Cave, la famosa casa de champán. En el primer episodio explica cómo seleccionar la mejor copa de champán para experimentar plenamente las notas en el paladar en cada sorbo.

“Make Up For Ever”: ayuda a que el tiempo en casa sea más divertido al compartir algunos secretos de belleza de los maquillistas de la Maisons. Una de estas experiencias en línea es que organiza sesiones regulares en vivo en la cuenta internacional de Instagram de Make Up for Ever, para revelar sus mejores técnicas de maquillaje.

La pasión ha sido central en la aventura de “Zenith” desde la creación del relojero suizo, y esto se celebra en la nueva serie “Zenith On Air”, en donde los amigos de la Maisons son invitados a hablar de cosas que los inspiran. El primer episodio contó con la participación de Patrick Mouratoglu, entrenador de la campeona de tenis Serena Williams.

De esta forma es como LVMH Maisons busca a través de sus distintas marcas y sus cuentas de redes sociales: como @kenzo, @belmond, @lebonmarcherivegauche, entre otras, ofrecer este tipo de experiencias en línea que resulten entretenidas, y a la vez ofrezcan consejos para todos los amantes del lujo y el refinamiento.

