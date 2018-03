Fake Hollidays, en tendencia. Te decimos de qué se trata

Algunos destinos, con el objetivo de ofrecer mayores experiencias, recrean escenarios nunca antes imaginados para unas fake hollidays, tendencia del turismo contemporáneo. Sí, se trata de falsas vacaciones, término que se han adoptado para nombrar a los destinos que buscan complacer a sus turistas con experiencias que, de no ser por estas escenificaciones fuera de lo común, no tendrían la oportunidad de disfrutar.

De la mano de Skyscanner seleccionamos algunos de estos destinos para tener unas próximas falsas vacaciones; son lugares que ofrecen desde una experiencia invernal en medio del desierto, un vistazo a las mejores playas del mundo sin importar que se trate de una ciudad con bajas temperaturas, por mencionar algunos ejemplos.

Ski: la experiencia invernal en medio del desierto de Dubai

Conocida por ser una de las estaciones para esquiar más grande del mundo con 22,500 metros cuadrados de área esquiable. Esta pista la podemos encontrar dentro del Mall of the Emirates, el segundo lugar en centros comerciales más extensos a nivel mundial, tan solo superado por el Dubai Mall. El costo de un boleto a de avión lo puedes encontrar desde: 20,527 pesos con escala, ya que México no cuenta con vuelos directos.

Los monumentos más famosos del mundo en China

Al sureste de China, en Shenzhen, podemos encontrar una moderna metrópoli con un parque de diversiones muy peculiar, estamos hablando de Window of the world. Parque de diversiones donde prácticamente puedes encontrar los lugares más reconocidos a nivel mundial. Desde la torre Eiffel, el palacio de Versalles ¡hasta las pirámides de Guiza! Es importante destacar que China se ha convertido en un destino de interés entre los mexicanos, con un incremento en búsquedas de 31% en los últimos años. Los boletos de avión los puedes encontrar desde $14,400 pesos.

Las exóticas playas de Alemania

Dentro de un viejo hangar de la extinta compañía aérea alemana Cargolifter AG, de más de 66,000 m2, encontramos un exclusivo resort llamado “Tropic Islands” en Krausnich, que tiene como ambientación, bellas playas tropicales y selvas con juegos acuáticos, una atracción que normalmente no está al alcance de los alemanes. Este espacio tiene capacidad de albergar a más de 6,000 visitantes diarios y entre sus principales atracciones encontramos, toboganes de agua, lagunas, playas, enormes piscinas y hasta ¡globos aerostáticos! Para llegar a este espacio único, tendrás que tomar un vuelo a Munich, destino tendencia en 2018, con un aumento en su porcentaje de búsquedas del 34% de alrededor de 17,400 pesos.

Vive la magia del Titanic en Turquía

En las costas del mar mediterráneo podemos encontrar un resort inspirado en el icónico Titanic. La empresa turca que construyó el hotel con el objetivo de recrear el glamur y la inmensidad del barco, que se hundió trágicamente en el Océano Atlántico, el 15 de abril de 1912. Entre los atractivos del hotel se encuentran tratamientos de spa, 4 restaurantes, toboganes de agua y servicio All Inclusive. Si te animas a hospedarte en este lujoso hotel no te puedes perder recrear la escena “King of the world” junto a las barandas del barco. Puedes encontrar vuelos a Antalya, Turquía, desde 26,106 pesos.

El parque temático que recrea los pasajes bíblicos

“Holy Land”, en Orlando, recrea el mundo antiguo de la Biblia a través de recreaciones de paisaje y arquitectura de la antigua Jerusalén y Roma. Entre las atracciones se encuentran representaciones bíblicas en vivo sermones en la iglesia de Todas las Naciones, que cuenta con capacidad para dos mil asistentes. Adicionalmente podrás encontrar artefactos representativos, sitios santos y jardines para oración. Un vuelo a Orlando lo puedes encontrar desde: 2,900 pesos.

