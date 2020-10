Prada y la industria de la moda se unen para apoyar una gran causa social. El largo periodo de confinamiento, derivado de la actual pandemia de salud, ha provocado que millones de niños alrededor del mundo hayan interrumpido su educación.

Por esta razón, en el mes de julio la maison lanzó su campaña FW2020 llamada “Prada: Tools of Memory”. La misma derivó en una subasta en línea con Sotheby’s, con la finalidad de recaudar fondos destinados a la UNESCO, a través de su campaña titulada “Keeping girls in the pictures and their Global Education Coalition’s Gender Flagship”. Con ello se promoverá el aprendizaje continuo de los niños.

Foto: Cortesía Prada México.

Con este objetivo, diversos artículos y prendas presentadas en el desfile de Prada Donna y Uomo Otoño-Invierno 2020, están disponibles en la subasta a través del sitio web de Sotheby’s, la cual empezó el pasado 2 de octubre y terminará el día 15 del mismo mes.

Si te interesa ser parte de esta causa social y tener algunos de estos exclusivos artículos, considerados auténticos objetos de deseo para coleccionistas y apasionados de la moda, debes seguir este proceso:

Foto: Cortesía Prada México.

¿Cómo ofertar?

Primero puedes entrar aquí para visualizar todas las piezas que se están subastando.

1) Sólo debes dar “click”, en la que más te guste e indicar la cifra que quieres ofertar. Cada una tiene establecida la cantidad inicial y final que puedes ofrecer, así como cuántas pujas ya se han hecho para ese objeto en particular.

En algunos casos, también se te indicará que ya fue vendido, por lo cual no podrás participar y deberás escoger otro artículo que te guste.

2) Una vez que selecciones la prenda que más te gustó de Prada, y fijes la cantidad, deberás darle en “Confirmar puja”.

3) Te desplegará una pantalla en donde tendrás que ingresar a tu cuenta de Sotheby’s. Si no tiene una deberás crearla.

4) Una vez que entres a tu cuenta, te pedirán tus datos del país en donde resides y tu número telefónico.

5) Al dar click en “Continuar”, se te desplegará una tercera pantalla en la cual te solicitarán los datos de tu cuenta bancaria. Para después proceder a confirmar tu puja. Es todo.

Después de eso sólo queda esperar y saber si fuiste el afortunado cliente al que se le vendió. Con ello también estarás apoyando esta causa social junto con Prada.

