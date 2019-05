Fórmula 1: Todo lo que debes saber del Gran Premio de Mónaco

Debido a mi trabajo y pasión por Fórmula 1, constantemente me preguntan ¿Cuál es la mejor carrera? ¿A qué carrera me recomiendas ir? y honestamente creo que no hay una respuesta correcta. Sin duda, en gustos se rompen géneros y cada quien tiene su carrera y destino preferido, pero es un hecho que personalmente trato de no perderme las que comienzan con “M”: Melbourne, Mónaco, Montreal, Monza y no podía faltar… México.

El arranque de temporada en Melbourne siempre es emocionante, es un poco como el regreso a clases donde después de las vacaciones vuelves a ver a tus compañeros y se ponen al día con los cambios y las expectativas para el año en puerta.

Mayo trae consigo la quinta carrera y la segunda “M” del año: Mónaco… vaya lugar, vaya carrera, vaya experiencia. Es el Gran Premio más icónico en la historia de Formula 1 y mi carrera preferida. Es un lugar surreal y excéntrico, citando a Daniel Ricciardo: “es un lugar muy pequeño donde suceden muchas cosas impresionantes”.

A diferencia del resto de los Grandes Premios de la Fórmula 1, el de Mónaco empieza desde el jueves por lo que hay cuatro días de acción en pista y si están interesados en disfrutar de esta experiencia única les dejo algunas sugerencias.

Traslado

La mejor forma para llegar a Mónaco es volar a Niza vía Paris. Ya ahí te espera un recorrido en coche de unos cuarenta minutos a Monte Carlo o, si prefieres llegar como los grandes, puedes rentar un servicio de helicóptero que te lleve directo a la marina.

Hospedaje

Para los que están dispuestos a tirar la casa por la ventana, el Hotel de Paris es la mejor opción. Con un precio de $5,000 USD por noche es, sin duda, el mejor hotel en Mónaco. Otras alternativas son el famoso Fairmont con vista a una de las curvas más icónicas de la F1 o el Monte Carlo Bay. Personalmente prefiero el Hotel Le Meridien, por su ubicación y su servicio de taxi lancha que te lleva directo al paddock. Estos hoteles cuestan alrededor de $1,600 a $3,000 USD por noche por lo que les recomiendo ahorrar bastante. También, existen opciones con un precio más amigable, ya que se pueden rentar departamentos para tres personas por alrededor de $3,000 USD por la semana completa.

Gastronomía

Hay muchísimas opciones de alta cocina en Mónaco, tales como: Cipriani, Crazy Fish, BeefBar, Buddah Bar, entre otros. Mis favoritos son Maya Bay de comida tailandesa y Song Qi de comida china. Un lugar súper relajado y con increíble vista al mar es La Note Bleu, todos los años nos reunimos ahí a ver la Indy500 que se transmite después de la carrera de F1 el domingo por la noche.

Durante el día es recomendable comer en lugares sencillos alrededor de la pista que son mucho más accesibles en precios y que te pueden sacar de apuros en cualquier momento.

Vida nocturna

Espero sean de carrera larga por que aquí se vive de noche. Las opciones son muy amplias, normalmente todos los restaurantes ofrecen servicio de sobremesa con música en vivo donde puedes quedarte y disfrutar de una copa con tus amigos. Mi lugar preferido para iniciar la noche es Saas Café, cuenta con buena música y un excelente ambiente, además de ser muy concurrido por toda la comunidad de F1. Pasada la media noche, mi club preferido es Jimmy’z en donde la fiesta no para hasta el amanecer, además que la arquitectura del lugar es increíble, un must. Para que disfrutes al máximo tu experiencia, recuerda reservar en todos los lugares a los que tengas planeado ir ya que la demanda es muy alta y más el fin de semana de la carrera.

Los autos

Además de los monoplazas que recorren el circuito, las calles de Mónaco son una auténtica pasarela para todos los amantes de los coches. Es completamente irreal, a cualquier lado que voltees ves las más increíbles joyas en cuatro ruedas. La entrada a los restaurantes o bares son todo un show por el valet parking.

Es un hecho que Mónaco es la carrera más glamorosa de la temporada, pero la última “M” es la mejor: México. Ya estamos cada vez más cerca, así que no dejen pasar la oportunidad de ser parte de la mejor F1ESTA y compren sus boletos.

