Four Seasons se prepara para volver a la ‘nueva normalidad’

Four Seasons Hotel and Resorts ha establecido una colaboración con Johns Hopkins Medicine Internacional con el propósito de validar un programa global de salud y seguridad llamada ‘Lead With Care’. Este será implementado en sus hoteles de todo el mundo para operar en la “nueva normalidad”.

El programa de la cadena hotelera implicará implementar medidas que no solo será visibles por los huéspedes, sino también en aquéllas áreas “detrás de la escena”, como capacitación a los empleados, protocolos en el manejo de alimentos, mejoras en los sistemas de ventilación, etc.

Algunos de los detalles del programa de seguridad y salud global de Four Seasons se enuncian de la siguiente forma:

Limpieza mejorada

Las habitaciones se desinfectarán diariamente con productos aprobados por la EPA (Agencia de Protección Medioambiental de los Estados Unidos, por su sigla en inglés) y serán inspeccionadas con luz negra.

Se están implementando programas de reentrenamiento para los equipos de limpieza .

Las áreas públicas se limpiarán cada hora con atención adicional en los espacios con más afluencia de personas, incluidos los mostradores de recepción y baños públicos.

La Junta Asesora de Covid-19, que se formó como parte de este programa, explora una variedad de opciones para equipar las propiedades con las últimas herramientas y tecnología, incluida la pulverización electrostática, la tecnología de ozono para la purificación del aire y/o la tecnología de rayos ultravioletas (UV) para Sistemas de Calefacción y Aire Acondicionado (HVAC), en cada uno de los hoteles de Four Seasons.

También te puede interesar: Renovación colosal: Waldorf Astoria de Nueva York

Mayor seguridad y comodidad del huésped

Se colocarán en las habitaciones kits “Lead With Care” que incluyen: cubrebocas , desinfectante de manos y toallas desinfectantes.

Habrá medidas de distanciamiento social integradas en todos los servicios de la cadena hotelera, incluidos equipos de acondicionamiento fisco adecuadamente espaciados; menú y servios de spa modificados, check-in sin contacto .

Los bares y restaurantes operarán con capacidad reducida.

El room service se ofrecerá con entrega sin contacto afuera de las habitaciones, junto con embalajes sostenibles de un solo uso.

Estas son algunas de las medidas que incluyen este programa que será implementado por Four Seasons para empezar a operar bajos los nuevos protocolos de seguridad de todas las personas.

Síguenos en:

Twitter

Facebook

Instagram

Suscríbete a nuestro newsletter semanal aquí