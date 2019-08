Frankie Muniz confirma película de ‘Malcolm, el de en medio’

A más de 13 años después del final de la sitcom Malcolm el de en medio, muchos fans se preguntan si la serie tendría un ‘reboot’, o bien una secuela en algún momento. Esto es lo consultado por los fanáticos franceses de la serie, quienes dialogaron sobre la cuestión con el propio protagonista: Frankie Muniz, quien confirmó la noticia.

“Sería un largometraje. Entonces, no necesariamente una nueva temporada o episodios, quieren hacer una película”, expresó el actor al sitio Malcolm France.

En una holgada entrevista, el talentoso actor confirmó que “sé que un guión está en preparación. No estoy seguro de qué puedo hablar o no, pero… sería una película. Entonces, no necesariamente una nueva temporada o episodios”.

Por su parte, Muniz sostuvo que es su voluntad repetir una temporada con 10 o 12 episodios porque permite desarrollar suficientes historias para saber en qué se han convertido los protagonistas.

Sobre la participación del elenco, el actor confirmó que todos los actores principales aceptan participar, excepto una, aunque confía que “esta persona cambiará de opinión”.

En la misma línea auguró “espero que sí, porque cada personaje jugó su parte en el éxito de la serie. Sería genial reunir a todos”.

Durante varios años se ha hablado del regreso de Malcolm y estos han sido algunos de los momentos más “prometedores”.

Todo comenzó en septiembre de 2015 con un tuit de Frankie Muniz: “Sería bueno tener a Malcolm: la crisis de la mediana edad, ¿verdad? Me pregunto qué pasó con él y su familia”.

También añadió que Bryan Cranston, quien interpreta a Hal, es quien está apoyando el proyecto de manera fundamental, para traer a de nuevo a la familia de Malcolm el de en medio.

Pues parece que el momento de obtener una respuesta, ha llegado.

