Gael García protagonizará una miniserie para HBO

Gael García regresa al mundo del streaming. El actor mexicano hace una pausa en el mundo cinematográfico para protagonizar la miniserie de HBO Max ‘Station eleven’, un drama post- apocalíptico.

El medio estadounidense ‘Deadline’ asegura que la nueva aventura actoral de Gael García se desprende del best seller del mismo nombre firmado por Emily St. John Mandel. La adaptación para el mundo del streaming tendrá diez episodios que abordarán la historia de los sobrevivientes de una pandemia que buscarán reconstruir el mundo.

Pocos detalles se conocen de la producción, entre ellos que Patrick Somerville tendrá injerencia en el guión y formará parte como productor ejecutivo.

Otro de ellos es el rol de Gael García, quien interpretará a un personaje que llevará el nombre de ‘Arthur’, un famoso cantante de origen mexicano proveniente de una isla de su país natal.

Esta no es la primera aparición en el mundo de las series para Gael García, quien anteriormente llevó el rol principal en la serie ‘Mozart in the jungle’, una producción de Amazon Studios que le hizo ser acreedor a varios reconocimientos.

Esta serie representará un respiro al mundo del cine para el actor después de participar en múltiples producciones entre las que destacan la película de Pablo Laran, ‘Ema’. De igual forma Gael García tiene el compromiso de interpretar la nueva adaptación del director Jonás Cuarón con el personaje de ‘El Zorro’ en una película que llevará por título ‘Z’.

Este es uno de los muchos proyectos donde se verá próximamente al director, productor y creador mexicano que se ha abierto paso con éxito en el mundo de Hollywood.

