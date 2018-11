Game of Thrones revela fecha de la última temporada

Un nuevo adelanto llega para los fanáticos de la exitosa serie de HBO, Game of Thrones, el cual, además de evocar momentos épicos con su teaser, reveló también la fecha de la octava y última temporada de la serie, que llegará a su final en abril del próximo año.

Poco a poco los creadores de la historia nos han dejado ver tan sólo pequeños adelantos de lo que será el cierre de un ciclo que muchos esperan desde el anuncio del final de la saga, realizado hace unos meses.

Y todo parece indicar que en esta ocasión no quieren generar spoilers, por lo que han hecho sufrir a sus seguidores con largas esperas desde la temporada 7.

Con tan sólo 30 segundos de duración, el nuevo teaser ha encendido las redes sociales con los comentarios suscitados después de conocer la fecha de su última entrega, y aunque aún no se ha especificado exactamente el día de transmisión, al menos el mes ya se conoce, por lo que la cuenta regresiva ya puede empezar.

La temporada final de Game of Thrones contará tan sólo con seis capítulos, uno menos que la pasada, pero queda la esperanza que algunos de ellos varíen en su duración, alcanzando una duración de hasta 90 minutos por episodio.

“Cada batalla, cada traición, cada riesgo, cada pelea, cada sacrificio, cada muerte… Por el trono”, es la frase que resalta en el video que muestra muchos de los eventos más impactantes de las temporadas pasadas de Game of Thrones. Hay gran expectación por saber quién terminará en el trono de hierro, además de otros pasajes que la serie no ha aclarado y que se espera sean resueltos en abril del próximo año.

¡Preparémonos porque el invierno ya está aquí!…

Every battle.

Every betrayal.

Every risk.

Every fight.

Every sacrifice.

Every death.

All #ForTheThrone. pic.twitter.com/WReVt473SH

— Game Of Thrones (@GameOfThrones) November 13, 2018