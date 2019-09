‘Game of Thrones’ y ‘Avengers’ lideran nominaciones de People’s Choice

Notimex. El filme Avengers: Endgame y la serie Game of Thrones lideran las nominaciones de los People’s Choice Awards 2019. Estos premios reconocen lo más destacado de la cultura pop.

La película de los hermanos Russo, Anthony y Joe, Avengers: Endgame, aspira a siete galardones. Entre ellos, Mejor Película y Mejor Película de Acción; en tanto, Game of Thrones consiguió ocho nominaciones, entre ellas al Mejor Programa.

Los premios organizados por E! Entertainment se llevarán a cabo el 10 de noviembre y son los propios fans los que eligen a los ganadores al votar vía online.

En total suman 43 categorías a premiar, y entre las producciones de Disney que son candidatas se encuentran destacan Toy Story 4, Capitana Marvel y The lion king.

En lo que respecta al cine, los actores Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, Tom Holland, Will Smith, Keanu Reeves y Dwayne Johnson, compiten como Mejor Estrella Masculina. Además, Millie Bobby Brown, Scarlett Johansson, Zendaya, Sophie Turner, Brie Larson y Tessa Thompson, hacen lo propio en la categoría femenil.

Por otra parte, como Mejor Programa 2019 se encuentran Game of Thrones, WWE Raw, Stranger Things, The Walking Dead, The Big Bang Theory, Riverdale, This Is Us y Grey’s Anatomy.

Los actores Kit Harington, Cole Sprouse, Norman Reedus, Finn Wolfhard, Jim Parsons, Milo Ventimiglia, Sterling K. Brown y KJ Apa aspiran al título de Mejor Estrella de Televisión. Además de Mandy Moore, Millie Bobby Brown, Sophie Turner, Danai Gurira, Camila Mendes, Lili Reinhart, Maisie Williams y Reese Witherspoon.

Como Mejor Artista Latino están nominados Daddy Yankee, Anuel AA, Maluma, Karol G, Bad Bunny, J Balvin, Natti Natasha y Becky G.

Los galardones que premian lo mejor del cine, la televisión y la música incluye categorías como Mejor Reality Show, Estrella de Comedia de TV, Mejor Talk Show Matutino, Mejor Talk Show Nocturno, Artista Musical Masculino, Artista Musical Femenina, Mejor Grupo, Mejor Canción, Mejor Video y Celebridad de Redes Sociales, entre otras.

