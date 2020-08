Atrévete a descubrir nuevos Sabores Extremos con Gordon Ramsay

View this post on Instagram

Llega @gordongram con una nueva temporada de #SaboresExtremos2 🍜 🍠🥗 🍵 🍢 🌯Viaja con él y aprende las recetas más exóticas y extremas. ESTRENO MAÑANA 🇨🇴 8.20 PM/ 🇲🇽 9 PM/ 🇨🇱 9.20 PM/ 🇦🇷 10 PM