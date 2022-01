DeNuestraRevista: Alejandro Bulgheroni, entre vides y negocios

Alejandro Bulgheroni va por todo en el negocio vinícola. A 14 años de haber incursionado en el mundo de las vides y enfrascarse en la búsqueda incansable del terroir perfecto, desde el nacimiento del holding Alejandro Bulgheroni Family Vineyards, el empresario argentino ostenta etiquetas laureadas por la crítica especializada que han sido gestadas en diferentes polos vinícolas del orbe, desde Garzón, en Uruguay, hasta el célebre Napa Valley.

Pero el hombre, que forma parte del listado de millonarios de Forbes (este año ocupa la posición 925), sabe que el negocio vinícola exige, además de pasión, mucha paciencia.

Ante sus ojos, el tiempo es aliado perfecto en esta actividad; tal vez más que en cualquier otra que haya emprendido con anterioridad. “No es una cosa que uno quiera acelerar; hay que esperar. Siempre me acuerdo del francés al que le preguntaron cómo era el negocio del vino, y él dijo: ‘Ah, muy bueno sí, sí, claro… sólo los primeros 200 años son los difíciles’. Entonces, me faltan 185”, narra y desborda, al mismo tiempo, una sonrisa franca.

Foto: Oswaldo Ramírez.

También cuenta que un aliado especialista en la materia fue clave en el rumbo que habría de tomar su curiosidad empresarial hacia la industria vinícola. Así es como explica el argentino el nacimiento de una mancuerna de éxito, hace unos años: “Me dijeron que teníamos un buen terruño para hacer vino, y yo no lo creí. Después de una o dos veces de no aceptar la idea, le llamé a mi amigo que sabía más de vinos que yo y le pregunté: ‘¿Qué hago?’ Me contestó: ‘Habla con Alberto Antonini y haz lo que él dice’. Ésa era la confianza que él le tenía y, lógicamente, me la transmitió.

Luego de estos 15 años, evidentemente… tenía razón”. Continúa: “Empecé con una viña y, después, con una bodega en Garzón, Uruguay. Ése fue mi primer acercamiento, siguiendo las instrucciones de Alberto Antonini […]; ahí me di cuenta de que el terroir era lo más importante”, comenta, al ahondar en el establecimiento de Bodega Garzón, su primera vinícola, que nació con buena estrella: apenas fundada, en 2018, fue reconocida con el título de La Mejor Bodega del Nuevo Mundo, por White Enthusiast, y algunos de sus vinos han sido reconocidos por Wine Spectator y Wine & Spirits.

Foto: Oswaldo Ramírez.

“Nosotros hemos encontrado buen terruño; estamos haciendo vinos cada vez mejores. Obviamente, hay que darle tiempo. Como dice mi asesor: ‘La planta de la vid comienza comiendo en McDonald’s y después empieza a comer en algún restaurante más; y las nuestras están por una estrella Michelin…’, y es cierto”, sentencia, con orgullo, mientras sostiene esta conversación con Forbes Life en un salón privado del hotel St. Regis Mexico City, en México.

Uno de los vinos que lo enorgullecen actualmente es un chardonnay gestado en Argentina. “Ahora estamos haciendo un vino en el sur del país; con mucha nieve, con mucho frío, con situaciones de cambios de temperatura, irradiación en el momento preciso, temperatura en invierno y en verano; es un clima agreste pero que a la uva le viene muy bien, y estamos sacando un chardonnay que va en la tercera cosecha, pero que ya le compite de igual a igual a muchos en el mundo”.

Nace un legado

Bulgheroni está cierto de que los negocios precisan pasión para trascender; sin embargo, reconoce que el tema del vino requiere una emoción especial. “Hay familias que se han mantenido cientos de años en esta industria gracias a la pasión. En Italia y Francia se da más”, señala.

También observa el futuro con la esperanza de materializar un legado de la mano de su hijo Alejandro, quien lo acompaña en esta entrevista y, en forma habitual, en sus viajes de negocios vinculados con la industria vinícola.

“Siempre, desde chico, papá me dio la oportunidad de acompañarlo en sus negocios, y para mí es un reto, pero es un reto que me entusiasma. El mundo del vino es un mundo lleno de sorpresas”, así explica Alejandro Bulgheroni hijo el momento que vive tras graduarse como abogado en Buenos Aires y emprender, al lado de su padre, su formación en las grandes ligas de la escena vinícola. Él sabe que, tarde o temprano, llegará el tiempo de asumir las riendas de un emporio transnacional que lleva su nombre.

A la pregunta concreta: “¿Qué has aprendido de tu padre en términos de negocios?”, responde: “Creo que, tanto en el mundo de los vinos como, en general, en todos sus proyectos, él me ha enseñado a pensarlos, cómo verlos crecer, acompañarlos, y nunca perder el big picture de los negocios. Muchas veces, quizá estás pensando en una cosa pequeña o en un detalle y, de repente, él dice algo que te descoloca y te abre la cabeza para decir: ‘Ah, bueno, ésta es la visión correcta; es lo que hay que tomar’; así que, particularmente, del mundo del vino todos los días aprendo a ser empresario”.

