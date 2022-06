Bares speakeasy que debes conocer en CDMX

Los bares speakeasy son sitios de bajo perfil y difíciles de localizar, que se destacan por la mixología que ofrecen. Si quieres saber en dónde puedes encontrarlos, aquí te dejamos una lista con 5 bares que se encuentran en Ciudad de México.

5 bares speakeasy que debes visitar

Los speakeasy se encuentran dentro de otros negocios, a veces en hoteles, tiendas o restaurantes. La mayoría son pequeños y en algunos incluso se debe pagar una membresía para poder acceder a ellos.

Xaman Bar

Xaman Bar está escondido en el sótano de un edificio antiguo, que se encuentra en la colonia Juárez. Tiene una propuesta distinta al resto de los bares clandestinos, porque resalta la herencia prehispánica de México, a través de su ambiente y de la coctelería que ofrece. La dirección de este speakeasy es: Copenhague número 6, colonia Juárez, Ciudad de México. View this post on Instagram A post shared by Xaman Bar (@xamanbar)

Casa Franca

Este speakeasy no solo ofrece una gran variedad de coctelería, también se distingue por su propuesta musical de culto, en donde se puede disfrutar de jazz y blues en vivo. Sus instalaciones son espectaculares y mantienen un ambiente relajado. Lo encuentras en la colonia Roma Norte, en Mérida número 109, esquina con Álvaro Obregón, Cdmx.

Handshake Speakeasy

Para entrar a este bar se necesita de una reservación, misma que solo puede obtenerse a través de la cuenta oficial de instagram del Handshake Speakeasy. La dinámica consiste en enviar un mensaje directo para luego recibir un código secreto que se solicitará en la entrada del speakeasy. El interior del lugar está ambientado en los años 20’s. Se encuentra en una plaza de Avenida Presidente Masaryk, número 393, en Polanco. View this post on Instagram A post shared by HANDSHAKE SPEAKEASY (@handshake_bar)

Main Room

Quizá este sea el speakeasy más radoom, ya que en su fachada se puede ver un letrero que anuncia baños públicos y un cadenero que resguarda el lugar. En la entrada se encuentra un mueble de baño con artículos de limpieza y un elevador que lleva hasta el bar. El Main Room se ubica en Avenida Oaxaca, número 90, en la colonia Roma Norte de la Ciudad de México, pero para entrar es necesario realizar una reservación. View this post on Instagram A post shared by Main Room Club (@mainroom_club)

Café Paraíso

Café Paraíso está escondido en la Glorieta de la Cibeles, se identifica fácilmente por un letrero neón y por la fila de personas que están formadas para entrar. Este speakeasy se distingue por ser el lugar perfecto para bailar y seguir el after, ya que la acción inicia a las 11:00 pm y termina hasta las 5:00 am. Se localiza en Plaza Villa de Madrid, número 17 en la colonia Roma Norte, Cdmx. View this post on Instagram A post shared by Café Paraíso (@cafeparaisomx)

Así nacieron los bares speakeasy

Entre 1920 y 1933, en Estados Unidos se prohibió el consumo de bebidas alcohólicas, por eso, las personas que eran sorprendidas vendiendo o bebiendo alcohol eran llevadas a prisión y debían cumplir con condenas muy severas. Foto: Laure Noverraz en Unsplash

Esto dio pie al nacimiento de los bares speakeasy, lugares que a simple vista parecían normales, pero entrañaba bares clandestinos en donde las personas podían pedir de manera sigilosa y en voz baja (de ahí el término speak easy) diferentes bebidas alcohólicas. Años más tarde esta idea se extendió a otros lugares para convertirse en una moda.

