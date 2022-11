Food & Wine Festival marca el regreso de los grandes eventos culinarios en México, afirmó la directora editorial de Food and Wine en español, María Forcada.

Foto: Forbes Staff.

“Food and Wine Festival es el gran evento después de la pandemia. Ayer, durante el primer día del evento, unas 3,500 personas asistieron para conocer las tendencias 2023 de los chefs, entre las que destaca el uso de productos naturales y mega sustentables”, explicó Forcada.

Durante dos días de intensas jornadas culinarias, el Food & Wine Festival reúne en el jardín del Campo Marte a los protagonistas de la escena culinaria de México.

El line up de cocineros incluye una selección de los mejores nuevos chefs del país a través del sello Best New Chefs, que cada año publica Food & Wine en español, y también a cocineros consagrados, como Lula Martín del Campo y Gerardo Vázquez Lugo, que aportan su visión de respeto al medio ambiente y trabajo con productos de la milpa.

“El Food & Wine Festival es una representación variada de la escena culinaria nacional, y sobre todo, también de las ganas de los chefs de interactuar con el público a través de catas temáticas que combinan, por ejemplo, cerveza con alimentos desconocidos. Los chefs de los mejores hoteles de México han estado impartiendo sus master class dando cuenta de todo lo que están haciendo en sus cocinas”, agrega Forcada.

¿Dónde? Campo Marte (en el jardín del restaurante), en Polanco, Chapultepec, CDMX.

Campo Marte (en el jardín del restaurante), en Polanco, Chapultepec, CDMX. ¿Cuánto?:

*Admisión General $2,500.00 MXN

*Admisión VIP $3,800.00 MXN

