Con el ánimo de cautivar una vez más a los entusiastas del whisky en México, The Macallan hizo el lanzamiento oficial de Edition No. 6, una etiqueta de edición especial de la legendaria casa productora fundada en 1824 con la cual se cierra el ciclo The Edition Series.

The Macallan Edition No. 6 fue desarrollada a partir de una combinación de barricas de jerez y roble americano y europeo. El resultado recoge inspiración del mítico río Spey y del paisaje natural que rodea a la destilería ubicada al norte de Escocia, cuya estampa seduce a los amantes del single malt.

Steven Bremner, el Whisky Maker que produjo Edition No. 6, explica: “Este complejo single malt nos da el resultado perfecto de las ediciones limitadas(…). El color natural de cobre antiguo, derivado de las excepcionales barricas de roble de The Macallan, indica la riqueza de sabor que guarda, así como su estructura y profundidad, mismas que se van descubriendo cada vez más con el paso del tiempo”.

Edition No. 6 cierra el ciclo The Edition Series de la casa productora de whisky.

Foto: Cortesía The Macallan.

Esta edición especial sólo para conocedores ya está disponible en The Macallan Online Boutique y se apunta a fortalecer la cava de los coleccionistas nacionales, además de sorprender a los entusiastas de la firma.

Anticipa tu experiencia conociendo las notas del Whisky Maker de la destilería:

Alc. Vol. 48.6%

Color: Cobre antiguo.

Aromas: Notas a fruta fresca, nuez moscada, jengibre, chocolate, caramelo, vainilla y roble.

Boca: Ciruela y naranja dulce, canela, nuez moscada, roble equilibrado, caramelo y avena.

Final: Fruta fresca larga con especias que se convierten en chocolate cremoso y avena tostada.

Te puede interesar: The Macallan presenta el whisky más caro jamás vendido en México

Síguenos en:

Twitter

Facebook

Instagram

Suscríbete a nuestro newsletter semanal aquí