Grammy Museum abrirá contenidos musicales nunca antes vistos

Por primera vez, el Grammy Museum ubicado en Los Ángeles, California, estrenará programación digital de archivos que nunca antes se habían hecho públicos. Esto en apoyo a las iniciativas que muchas empresas del entretenimiento están haciendo a raíz de la contingencia vivida por el coronavirus (Covid – 19).

Debido a que el museo se vio en la necesidad de cerrar sus puertas ante la emergencia sanitaria del coronavirus, artistas de la talla de Billie Eilish and FINNEAS, Bob Newhart, Brandi Carlile, Greta Van Fleet, Kool & The Gangs, Larkin Poe, Scarypoolparty, X Ambassadors y Yola, serán la primera ronda de músicos que estarán presentes en la serie digital de los ‘Programas Públicos’.

También te puede interesar: Los Caballeros del Zodiaco anuncian concierto sinfónico

Este proyecto se mantendrá vigente durante estos días, se presentarán entrevistas íntimas con los artistas y músicos. Se tiene contemplado que, a través de la página oficial www.grammymuseum.org el museo presente un nuevo programa todos los lunes, miércoles y sábados, comenzando este 18 de marzo con Scarypoolparty.

Los demás días de la semana se tienen programadas otras actividades, para las cuales no se requerirá hacer ninguna suscripción o pago.

Aquí te presentamos el resto de la programación del Programa Público:

18 de marzo: Scarypoolparty

21 de marzo: Yola

23 de marzo: Bob Newhart

25 de marzo: Larkin Poe

28 de marzo: X Ambassadors

1 de abril: Billie Eilish and FINNEAS

3 de abril: Brandi Carlile

4 de abril: Greta Van Fleet.

6 de abril: Kool And The Gang

El museo también contará con otras actividades, como la presentación de galerías los días viernes, empezando este 20 de marzo con: X 40 years of Punk in Los Angeles. Le seguirá el 27 de marzo con Take Me Out to The Ball Game: Popular Music and The National Pastime. Estas galerías incluyen imágenes, contenidos multimedia, listas de reproducción etc…

De igual manera, los domingos y martes habrá lecciones de música y distintas actividades musicales.

Síguenos en:

Twitter

Facebook

Instagram

Suscríbete a nuestro newsletter semanal aquí