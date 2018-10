Cinco reconocidos chefs mexicanos se reunieron en la Riviera Maya para cocinar comida mexicana. Cada uno de ellos, fiel a su estilo, contribuyó a crear un menú especial propio de una gala culinaria mexicana denominada The Best of Mexico’s Culinary Traditions. Los convocados, entre huéspedes e invitados especiales, visitaron el restaurante Chaká, al interior del hotel Grand Velas Riviera Maya, para dejarse sorprender por esos cocineros en busca de preservar el legado culinario nacional.

En la cocina, Pablo Salas, Reyna Mendoza, Ricardo Muñoz Zurita, David Cetina y Joel Ornelas, firmaron un menú diseñado para rendir homenaje a la tradición culinaria mexicana. Cada uno de ellos, de acuerdo con el director Culinario de Grupo Grand Velas, Michel Mustière, es digno representante de la escena gastronómica nacional contemporánea y contribuyó a balancear un menú degustación que se sirvió durante cuatro noches a los huéspedes y visitantes de la propiedad.

Así destacó Mustière a cada uno de los cocineros convocados al The Best of Mexico’s Culinary Traditions: “David Cetina es el embajador de la cocina yucateca; Ricardo Muñoz Zurita es el historiador más famoso de la cocina mexicana; Reyna Mendoza, ¿quién más que ella para hablar de la tradición de la cocina oaxaqueña?; Pablo Salas, de Amaranta, en Toluca, es alguien que hace cosas diferentes pero siempre respetando la tradición; y finalmente, Joel Ornelas, del restaurante Tintoque, es un joven con muchas ideas nuevas que destaca en la escena de la cocina mexicana”.

¿Por qué realizar un evento culinario como este en la Riviera Maya? “Los objetivos son dos: hacer una propuesta gastronómica diferente para nuestros clientes del hotel todo incluido, ofreciéndoles una experiencia diferente a todas las que tenemos en el hotel, con 5 restaurantes de especialidades y ocho en total, pero en ciertas épocas del año queremos ofrecer algo diferente al cliente, que se entere que hay un festival con chefs famosos y eso llama mucho la atención”.

PUBLICIDAD

Y agrega: “El segundo, la cocina mexicana se escucha mucho a nivel internacional, pero mal representada y los extranjeros piensan que la cocina mexicana son fajitas y guacamole, pero cuando viene aquí y conocen la cocina mexicana, ancestral, patrimonio de la Unesco, balanceada, con mucha cultura y que vale la pena que el mundo piense algo distinto de lo que es. Ponemos nuestro granito de sal para que la cocina mexicana sea reconocida como lo que es: impecable y con mucha cultura”.

Este es el menú degustación servido en el festival gourmet:

Chile pasilla oaxaqueño relleno, maridado con Chardonnay Cava Quintanilla, San Luis Potosí. Reyna Mendoza

Láminas de callo riñon Sonorense, maridado con Pasión de Pitahaya con Bacanora. Joel Ornelas

Pescado baja temperatura en pipían blanco. KUL Chardonnay Valle de San Vicente, Baja California. Ricardo Muñoz Zurita

Cochinita Pibil, maridada con CABAN Cabernet Sauvignon Valle de San Vicente, Baja California. David Cetina

Taquito suave de lengua de res, maridado con LAMAT Cabernet-Tempranillo Valle de San Vicente, Baja California. Pablo Salas.

Elote y sabor de chiles ahumados. Crema de Tequila 1921. Laura Ávalos y Humberto May.

Lee también: JAL by Hueso, un restaurante que llega a la raíz de la gastronomía tapatía

Síguenos en: