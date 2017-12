Guía definitiva para recibir el 2018 en Nueva York

¿Planeas recibir el 2018 en Nueva York? además de corear la cuenta regresiva en Times Square y de observar la tradicional caída de la esfera gigante, esta ciudad contará con más celebraciones para la víspera de Año Nuevo que debes conocer.

Times Square

Hasta el 29 de diciembre, los viajeros podrán visitar el Wishing Wall para anunciar sus deseos y metas para el 2018, antes del arribo estimado del millón de visitantes que se estima se reunirá en Times Square para observar la caída de esa emblemática esfera de 5,386 kilos que, cubierta por 2,688 triángulos de cristal de Waterford, alcanzará una capacidad de más de 16 millones de colores caleidoscópicos y ya se encuentra montada en lo alto de Times Square.

Los espectadores de todo el mundo -que se calculan en más de 1,000 millones-, también podrán unirse a la fiesta sintonizando el programa Dick Clark’s New Year’s Rockin’ Eve with Ryan Seacrest, en vivo desde Times Square y presentada además de Ryan Seacrest por Jenny McCarthy, el cual contará con actuaciones de Camila Cabello, Nick Jonas y Sugarland.

La celebración de la víspera de Año Nuevo en Times Square será inaugurada formalmente con una actuación de Tongliang Athletics Dragon Dance, y el cantante y compositor Andy Grammer encabezará la alineación musical. También participarán Lauren Alaina, cantante y compositora de música country que interpretará una selección de sus éxitos, y el equipo de baile Kinjaz.

De este a oeste, los hoteles del Midtown celebrarán la llegada del 2018 con grandes fiestas. Por ejemplo, en lo alto de la 5ta avenida, el salón Ning, del hotel The Peninsula New York, se transformará en un elegante ático que contará con la actuación de The Chip Shop Boys, y también se proyectará la caída de la esfera al llegar la medianoche.

Ubicado en el corazón de Times Square, el New York Marriot Marquis ofrecerá una cena de 5 tiempos con barra libre premium y entretenimiento en The View Restaurant & Lounge, que ofrece una vista de 360 grados que cada hora apunta hacia Times Square. A una cuadra, la terraza de The Sanctuary Hotel NY ya ofrece paquetes grupales para celebrar su fiesta de Año Nuevo, y sus huéspedes podrán disfrutar de un DJ de 8:00 pm a 2:00 am, además de cena y barra libre.

Finalmente, si no puedes llegar a Nueva York antes del inicio del 2018, sigue la celebración en estos portales: NewYearsEve.nyc, TimesSquareBall.net.o TimesSquareNYC.org ,

