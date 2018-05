Guillermo del Toro producirá una serie de terror para Netflix

El director mexicano Guillermo del Toro llegará nuevamente al catalogo de la plataforma de streaming Netflix, esta vez de la mano de un género que domina desde el inicio de su carrera: el terror. 10 After the Midnigtht será el nombre del proyecto que se le encargó al director, el cual relatará historias terroríficas originales cocinadas por el tapatío.

Esta nueva colaboración llega después del último trabajo del director, The Shape of Water, película que lo valiera el reconocimiento al mejor director en la pasada entrega de los Oscar. Cabe destacar que la colaboración de Guillermo del Toro con Netflix no es nueva, y se suma a Trollhunters, en colaboración con Dream Works, que fue el primer proyecto en conjunto y logró posicionarse rápidamente en el gusto de los usuarios, al punto de que su tercera y última temporada está por llegar a la plataforma el 25 de mayo.

Medios estadounidenses afirmaron que 10 After the Midnight será una serie de diez episodios sin relación entre ellos, por lo que estaremos viendo grandes historias con el característico ingenio de del Toro en su máxima expresión. Aún no se conocen detalles de los episodios ni la fecha de su futuro estreno, solo se sabe que será el mismo del Toro quien supervise de manera personal el proyecto con los nuevos cineastas que darán vida a su selección de historias de terror, ya que él solo dirigirá algunos episodios selectos.

Para algunos, el nuevo proyecto de Guillermo del Toro será la evolución del proyecto que realizara en los ochentas con Televisa en México: el programa La Hora Marcada, serie de suspenso y terror.

Mostrar el terror como solo del Toro lo concibe, será el regreso triunfal del mexicano después que FOX cancelara The Strain, su anterior colaboración para televisión, que duró cuatro temporadas. Netflix quiere contrarrestar a su competencia, ya que esta noticia llega después de que Hulu también anunciara su antología de terror de la mano de Jason Blum, por lo que se espera que las ideas de ambos creadores capturen a los suscriptores de estas plataformas de streaming.

