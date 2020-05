Hermanos Russo involucrados en el live action de Hércules

Después de muchos rumores, se confirma la realización del live action de Hércules. El nuevo proyecto de Disney, que busca recrear la historia animada de 1997, contará con la participación de Joe y Anthony Russo como productores por parte de AGBO.

No solo eso, la compañía ha sumado al ambicioso proyecto a importantes guionistas y directores. Dave Callaham, quien ha trabajado en el guión de ‘Wonder Woman: 1984’ y en la próxima cinta de superhéroes de Marvel ‘Shang – Chi’, será el responsable de escribir esta historia.

La cinta animada giraba en torno del semidiós Hércules en una historia para consagrar su figura de héroe, todo esto mientras se enfrentaba a el malvado Hades, el Dios del Inframundo. En la aventura, el personaje se enamoraba de la bella Megara.

Aún se desconoce si será una fiel adaptación o buscará modificar personajes y situaciones de su trama original. Sin duda, los seguidores de la animación esperan que esta venga acompaña de las canciones que le dieron fama.

