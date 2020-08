Las vacaciones terminaron. El regreso a clases es inminente. Sin embargo, como no existen las condiciones propicias para hacerlo de manera presencial debido al coronavirus, es fundamental crear un espacio para que tus hijos se concentren en sus sesiones y labores escolares.

Diferentes especialistas en el diseño del hogar, entre ellos de la plataforma Habitissimo, comparten cuatro tips para diseñar el lugar y la atmósfera óptima para adaptarse fácilmente a las nuevas modalidades de estudio. Toma nota…

1. Elige un área específica

Es esencial considerar un área que no sea tan transitado para evitar el ruido constante y distractores. Lo ideal es que sea un lugar donde penetre un luz natural. Verifica el alcance de la señal wifi. Puedes apoyarte de repetidores de señal para no tener que cambiar el modem de lugar.

2. Añade color a las paredes

Una vez elegida la habitación, hay que pintarla con tonalidades que brinden la energía propicia para el aprendizaje. Puedes utilizar colores cálidos para espacios destinados a los niños pequeños, como amarillo o durazno. Para estudiantes de mayor edad, los especialistas recomiendan tonos fríos como los blancos y azules. Y hacer de este regreso a clases una experiencia agradable.

3. Convierte al mobiliario en un aliado

La silla es vital, así que debes asegurarte que sea cómoda y adecuada para la altura y tamaño del escritorio. En cuanto al escritorio o mesa de trabajo, es importante que proporcione libertad de movimiento. Puedes colocar repisas para mantener todo el orden. De manera adicional, puedes sumar un librero, cajas organizadoras o cubos para clasificar los útiles y los libros.

Si los niños comenzarán a cursar el preescolar o los primeros dos años de la primaria, es necesario colocar una pequeña mesa con sets de juegos educativos y actividades sensoriales.

4. Verifica la iluminación y ventilación

Aunque no lo creas, estos dos elementos juegan un papel muy importante, ya que de ellos dependerá la concentración. Como lo leíste, tu hijo podría perder la atención si el espacio es muy obscuro o no tiene buena ventilación. Para lograr una iluminación eficiente, incorpora una lámpara de escritorio o de piso, de preferencia de luz cálida. Revisa que el ángulo que no provoque reflejos en la computadora o televisor

En cuanto a la ventilación, procura que exista al menos una ventana cercana. Si no hay esa posibilidad, valdría la pena incluir un purificador y ventilador de aire. Hoy en día existen opciones eficiente en diseño, tamaño y tecnología.

Y recuerda hacer parte del proceso de diseño e instalación a todos los miembros del hogar. En especial, a quienes ocuparán el espacio en este regreso a clases. Estamos seguros que eso les producirá la emoción que necesitan para iniciar un ciclo escolar exitoso.

