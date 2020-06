View this post on Instagram

ZRE Butlerschulung 2020. Disziplin: Bachüberspringen mit gefülltem Tablett #zerorealestate #bachüberspringen #heitererernst #ZREvision #newluxury #uniquemaketingproduct #butlerschulung #gesprungenerschnaps #modernbutlerisme #modernbutler #nullsternspirit #komplizenschaft #macheting #kunstundtourismus #performance #art #subversiveart #unüblich #atelierfürsonderaufgaben #switzerland #ostschweiz #nullsterntheonlystarisyou #nullstern_coverversion #immobilienbefreitehotelzimmer #riklins #frankundpatrikriklin #riklinbrüder #riklinbrothers Foto: Atelier für Sonderaufgaben @sonderaufgaben