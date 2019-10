No todas son malas noticias para los fanáticos de ‘Game of Thrones’. A unas horas de saberse la cancelación de la precuela protagonizada por Naomi Watts, HBO anunció que el spin – off que abordará los orígines de la casa Targaryen sigue en pie.

Basada en la novela ‘Fuego y sangre’, el próximo proyecto estará escrito por el mismo George R.R. Martin y Ryan Condal, mientras que Miguel Sapochnick, quien dirigió capítulos de ‘Game of Thrones’, será el encargado de la realización del piloto.

‘House of dragon’ no irá tan lejos como lo pretendía el proyecto cancelado. Esta serie viajará 300 años antes de lo sucedido con los eventos de la última temporada de GOT, considerada la mejor serie del año según los Emmy.

La compañía, además de anunciar otros proyectos, compartió el póster de la que será la nueva historia del universo de ‘Game of Thrones’. Aún se desconoce su estreno, pero la compañía ha agilizado la producción de sus series, por lo que podría ser antes de lo esperado.

HBO Max se estrenará en mayo del próximo año. Este servidor se unirá a otros servicios de streaming que preparan su llegada en los meses que vienen, por lo que no descartemos que en su batalla por ganar adeptos tenga esta serie como parte de sus estrenos originales.

#HouseOfTheDragon, a #GameofThrones prequel is coming to @HBO.

The series is co-created by @GRRMSpeaking and Ryan Condal. Miguel Sapochnik will partner with Condal as showrunner and will direct the pilot and additional episodes. Condal will be writing the series. pic.twitter.com/9ttMzElgXm

— Game of Thrones (@GameOfThrones) October 29, 2019