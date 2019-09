Huawei Watch GT2, el smartwatch que quiere hacerte más saludable

Huawei sigue sorprendiendo al mundo. Entre sus más recientes anuncios, la compañía dio a conocer el Huawei Watch GT2, la nueva generación de relojes inteligentes con un rendimiento que te ayudará a cuidar tu salud.

En su dos versiones, de 46mm y 42mm, los nuevos wereables de Huawei resaltan la constante innovación de la compañía. Dentro de sus múltiples bondades, el nuevo reloj inteligente tiene un sistema que permite tener una duración de batería como ningún otro en el mercado.

La nueva gama está pensada para los amantes del deporte con un diseño que se adapta a las necesidades del consumidor. Incluso, el nuevo reloj añade una pantalla de cristal 3D, la cual permitirá mejor visualización desde cualquier ángulo.

El mejor aliado de tu salud

Pese a que está diseñado para cualquiera, el nuevo reloj inteligente de Huawei tiene características que se adaptarán más fácilmente a los amantes del deporte. Con un monitoreo constante el Watch GT 2 mostrará nuestra calidad del sueño, además de ser un aliado para el registro de hasta 15 diferentes deportes.

Portarlo y tomar llamadas no será un problema. Su Bluetooth soporta llamadas de has 150 metros de distancia. Su capacidad permite gran cantidad de canciones en formato MP3, lo cual será el compañero ideal a la hora de salir a correr. No tendrás que depender de más dispositivos, el nuevo reloj ha pensado en todos los detalles de los amantes del deporte.

Desde ahora ningún detalle de tus registros deportivos pasará desapercibido. Podrás tener acceso a ellos durante y después de tu practica de ejercicio en cualquiera de los quince diferentes actividades disponibles.

Y como un aliado de la salud, el Huawei Watch GT 2 no tiene comparación. Las opciones podrán avisarte incluso la detención de alguna arritmia cardiaca por medio de notificaciones. De igual forma cuidará de tu sueño y te mostrará opciones para disminuir el estrés cuando este sea detectado por el reloj a través de inteligencia artificial.

Este smartwatch estará disponible en nuestro país en el mes de octubre a un precio que va de los 5,347 pesos en la versión de 46mm y 4,917 pesos para la de 22mm. Esto dependerá del tipo de cambio y distribuidores en México.

