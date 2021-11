Iga Swiatek se despide de las WTA Finals superando la adversidad

Por: Claudio Landucci / Enviado especial.

Iga Swiatek, la jugadora más joven clasificada al torneo celebrado en Guadalajara venció en dos sets a Paula Badosa en la última jornada del grupo Chichén Itzá. Swiatek llegó al partido con la eliminación confirmada tras dos derrotas en los primeros enfrentamientos, pero aún así dio un gran partido para vencer a la española de 24 años que buscaba terminar la fase de grupos con récord invicto.

Al final de la contienda, Swiatek conversó en exclusiva para Forbes México, y esto es lo que nos compartió:

Forbes México: Hola Iga, felicitaciones por la victoria de hoy. Tienes 20 años, ya ganaste un Grand Slam y estás aquí clasificada en un torneo tan prestigioso como este, has tenido que aprender a lidiar con la presión y los desafíos profesionales desde tu adolescencia. ¿Qué tipo de trabajo haces para superar estos y a ti misma?

Iga Swiatek: Seguro que durante este torneo he tenido que trabajar mucho para superar el estrés y un poco de miedo. Al principio sentí que esto era mucho, era realmente abrumador, pero después de mi primer partido me di cuenta de que esto es solo tenis y sé cómo jugarlo, así que confié en mí misma y aprendí mis lecciones. Para mí, todo se trata del progreso, y creo que he progresado mucho en este torneo, comparando mi primer partido con el último.

FM: Tu temporada llega a su fin con esta victoria, has ganado muchos admiradores y has sido una verdadera inspiración para muchos aficionados y jugadores jóvenes durante el año que quieren seguir de cerca tu carrera. ¿Cuáles dirías son tus metas para el próximo año, en qué van a trabajar?

IS: Honestamente ahora mismo no tengo ni idea, lo voy a ver. Seguro que quiero trabajar en las cosas de las que estaba hablando después de la primera pregunta, así que creo que será más fácil para mí la próxima temporada relajarme un poco, jugar más relajada y confiar en mi juego. Este año jugué como si tuviera que demostrar algo y el próximo, por supuesto, estaré defendiendo puntos y compitiendo todo el tiempo, pero creo que con estas experiencias va a ser más fácil. Todavía no sé cuáles son mis próximos objetivos, pero seguro que me encantaría jugar en otras finales.

Durante la conferencia de prensa, Swiatek mencionó estar feliz de conseguir esta victoria, poder enseñar su juego y disfrutar la cancha después de los primeros dos partidos que resultaron en su eliminación. Swiatek siente más confianza para su próxima visita al torneo de maestras y habló de que esta temporada fue de gran aprendizaje y que va a tomar estas lecciones para tener una mejor carrera.

La campeona de Roland Garros 2020 espera con ansias sus días libres, para relajar su mente y su cuerpo antes de comenzar el arduo trabajo para la próxima temporada.

La acción de singles no acabó ahí para la afición del tenis en Guadalajara, la griega Maria Sakkari superó a la bielorrusa y mejor sembrada Aryna Sabalenka en el turno de la noche para asegurar un boleto a las semifinales. En lo que fue el partido más largo de lo que va del torneo, la griega ganó el tercer parcial por 6-3 después de una victoria en tie-break para cada competidora en los primeros dos sets. Sakkari en conferencia de prensa dijo que la clave del éxito estuvo en jugar con el corazón, el espíritu de pelea y luchar cada punto.

Con este resultado en el último partido de la primera fase, el cuadro de semifinales está cerrado para los partidos del jueves. En el primer turno, las dos españolas y favoritas de la afición, Paula Badosa y Garbiñe Muguruza pelearán por un boleto a la final, su rival será determinada tras el partido nocturno que enfrenta a Maria Sakkari contra la estonia Annet Kontaveit.

