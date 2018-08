Inauguran exposición de las Spice Girls en Londres

Tal vez para las nuevas generaciones sea un poco confuso hablar de las Spice Girls, pero para quienes pasaron por la época de los 90 es casi imposible el no conocer de esta girl band y su legado a la cultura pop no sólo en Londres, sino el planeta entero. Es por ello que, casi tres décadas después de su irrupción en la escena musical, ha sido inaugurada la primera exposición del la banda con los artículos más representativos de su carrera.

Los artículos que los visitantes podrán encontrar en su recorrido incluyen fotografías, videos, música, piezas coleccionables y prendas muy específicas, muchas de ellas, que incluso les abrieron un espacio en la historia de la moda, como pasó con las botas con plataforma de búfalo, abrigos y algunos otros atuendos que incluyen la bandera de su país.

La mente detrás de esta exposición es el coleccionista Alan Smith – Allison, quien por años se dedicó a adquirir artículos emblemáticos de la agrupación. Aunque la mayoría de los objetos son de su propiedad, también contó con la participación de otros coleccionistas que enriquecieron la exposición más grande de las Spice Girls conocida hasta ahora.

Más de 300 trajes y zapatos, además de 7 mil objetos de colección podrás encontrar en esta sala creada exclusivamente para la exposición en el Business Design Centre en Londres con el nombre de Spice Up, sin duda, sólo para fans de aquellas chicas que conquistaron los más grandes escenarios del mundo y que son consideradas por miles como las otras joyas reales.

Una generación que cantó temas como “Wannabe”, interpretado en su momento por quienes ahora son grandes celebridades: Victoria Beckham, Mel B, Geri Halliwei, Melanie Chisholm y Emma Buton, ahora podrá acceder a otra perspectiva de la exitosa carrera de la banda.

Aunque la exposición estará abierta por una corta temporada que concluirá el 20 de agosto, los creadores anunciaron que, después de recorrer Inglaterra llegará a América y Asia.

#SpiceUpLondon – the biggest Spice Girls exhibition ever, is NOW OPEN at @TheBDC 28th July – 20th August!

Hundreds of iconic costumes, thousands of memorabilia items, unseen rareties and the Spice Bus!

Adult: £10.

Concessions: £5.

Children (u-12): FREE!https://t.co/8qLuDblfNn pic.twitter.com/VkeHRqZxUh

— Spice Girls Exhibition (@SpiceExhibition) August 2, 2018