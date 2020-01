Javier Camarena regresará al Palacio de Bellas Artes

View this post on Instagram

Remembering my operatic debut as Tonio in Donizetti’s “La fille du régiment” @palaciooficial back at 2004. Alongside my dear friends @rebecaolverasoprano @josueceronbaritone @angelrodriguezmexico @patronderueda Ah! Mes amis, quel jour de fête!! #tbt #thehappytenor #memoriesoftht #lafilledurégiment