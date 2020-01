Jean-Paul Gaultier se despide de las pasarelas

En una triste noticia para el mundo de la moda, el diseñador francés, Jean-Paul Gaultier anunció su despedida de las pasarelas de París, a las que dirá adiós el próximo miércoles en el desfile de su colección otoño-invierno 2021

El creador anunció además que continuará la marca con “un nuevo concepto”. A través de un escueto comunicado a los medios explicó que el 22 de enero celebrará sus 50 años de carrera en la moda con un gran desfile de alta costura en el Teatro de Châtelet de París, en el que será “su último desfile”.

Sin embargo, Jean-Paul Gaultier, de 67 años, transmitió un vídeo donde explicó que no se trata del fin de su marca.

This show celebrating 50 years of my career will also be my last. But rest assured Haute Couture will continue with a new concept. pic.twitter.com/PJCC53K4tm

— Jean Paul Gaultier (@JPGaultier) January 17, 2020