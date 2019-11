Jennifer Aniston conquista los People Choice Awards 2019

Jennifer Aniston, la inolvidable ‘Rachel Green’ en la serie ‘Friends’, recibió el reconocimiento People´s Icon 2019 en la gala de los People Choice Awards. La ceremonia reunió a los protagonistas de la escena global del entretenimiento en The Barker Hangar, localizado en Santa Mónica, California. Siendo Aniston acreedora al reconocimiento principal de la noche.

Al recibir el premio, Jennifer Aniston dijo que el personaje de Rachel Green ha sido un regalo de toda la vida. La actriz también recibió el reconocimiento a la Película de Comedia del año, otorgado a Murder Mystery. Un premio que agradeció en compañía de Adam Sandler y del actor mexicano Luis Gerardo Méndez.

Aquí el momento en que Jennifer Aniston agradece a sus fans por acompañar su trayectoria de 25 años en la industria del entretenimiento.

Jennifer Aniston thanks #Friends fans for all their support 25 years after the show’s premiere while accepting The People’s Icon award.

Of course she also had to shout out The Rachel 💇‍♀️. #PCAs pic.twitter.com/KYtEy67Pqe

— E! People’s Choice (@peopleschoice) November 11, 2019