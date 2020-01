Joaquín Cosío protagoniza ‘Gentefied’, la nueva serie de Netflix

El primer avance de ‘Gentefied’, la serie de America Ferrera para Netflix, ha sido revelado. El pequeño trailer resalta la participación del actor mexicano Joaquín Cosío, quien junto a un reparto de actores mexicoamericanos buscará convertirse en la próxima producción favorita de los usuarios de la plataforma.

La compañía busca exponer a la comunidad latina en Estados Unidos a través de esta producción que se estrenará el próximo 21 de febrero. ‘Gentefied’ contará la historia de tres primos que tendrán que resolver sus diferencias para mantener a flote el negocio familiar, un puesto de tacos, después de la muerte de su abuelo.

Entre la comedia y el drama, la serie reflejará las situaciones que enfrentarán al vivir en un barrio de Los Ángeles que está padeciendo los efectos de la gentrificación, al mismo tiempo que buscan preservar su cultura y tradiciones.

Joaquín Cosío hace gala de su talento en esta producción junto a Karrie Martin, JJ Soria y Carlos Santos, así de la mano de otros conocidos actores de la comunidad latina en Estados Unidos.

Por su parte, además de ser la productora de la serie, America Ferrera, conocida por su papel protagónico en ‘Ugly Betty’, también actúa y dirige dos de los diez episodios que conforman la primera temporada de ‘Gentefied’.

El próximo proyecto de Netflix promete ser un homenaje a estas comunidades donde las barreras del lenguaje se disuelven en el ‘spanglish’, tal y como se usa en las nuevas generaciones de latinos en Estados Unidos. El poder ‘latinx’ está más fuerte que nunca.

A love letter to Latinx and Boyle Heights communities, @Gentefied is a show for la cultura. Streaming February 21, only on Netflix. pic.twitter.com/OK3Ea6W1Aw

— Con Todo (@contodonetflix) January 21, 2020