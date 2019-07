Jordi Roca crea helados inspirados en ‘Stranger Things’

View this post on Instagram

Edición limitada para @netflixes by @rrrocambolesc disponible GRATIS a partir de mañana en las tiendas @rrrocambolesc hasta agotar existencias. Se han hecho 2000 polos para los fans más rápidos!!! ….. -walkicola: polo de especies caramelo y frutas que recuerda a la cola. -minigorgon: polo de mora, golosina de mora y crema ácida. -upsidedown: yogur y regaliz salado. -gofresion: corte helado de gofres. -eleven: helado de dulce de leche con interior de cereza. -Dustin: polo de fruta de la pasión, bergamota y fresas. #cellercanroca #rocambolesc @alerivasg @alexcanosamasllorens @joanpujolcreus @cellercanroca #icecream #helados #gelats #strangerthings3