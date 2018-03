Comprometido por devolver a su país un poco de lo que ha hecho en el extranjero, el mexicano Jorge Villadoms, reconocido pianista y catedrático en el Conservatorio de Lausanne, en Suiza, regresa a su país en el marco del festival de cultura y liderazgo Liberatum para realizar, el próximo domingo, una presentación de su inigualable talento a los pies del Ángel de la Independencia, en la Ciudad de México.

Desde muy corta edad, el duranguense de nacimiento viajó al extranjero para continuar su preparación en el mundo musical gracias al talento que mostró desde los 15 años. Actualmente el pianista es reconocido por ser un gran exponente de esta disciplina, pasión que ha alternado con otras facetas en su carrera, como la filantropía, su paso como concertista y la cátedra, en esta última, marcando un precedente al ser el maestro más joven del Conservatorio Lausanne, en Suiza.

Desde que conoció de fondo la relevancia de Liberatum, festival que reúne a las mentes más importantes de la actualidad, Jorge Villadoms quedó encantado con la idea de formar parte de él, por lo que después de presentarse en una Gala de la Danza a realizarse este próximo sábado en Cabo San Lucas, tomará al siguiente día el primer avión para estar a tiempo en la Ciudad de México y apoderarse del escenario que estará instalado sobre el Ángel de la Independencia para compartir su talento con la interpretación de algunas piezas musicales.

“En un principio no conocía mucho de Liberatum, pero desde que supe su relevancia me encantó la idea de poder participar en este evento multidisciplinario; nunca me imaginé que pudiera estar en un evento junto a grandes artistas y presentarme después de la intervención de la premio Nobel de la Paz, Tawakkol Karman”, comentó.

PUBLICIDAD

Será a través de dos piezas musicales y con la participación de bailarines que Villadoms tomará el escenario que se instalará especialmente para el último día de actividades de Liberatum. Al respecto, el artista considera que no todas las presentaciones de este tipo de eventos tienen que ser forzosamente en una sala de concierto. Y en esta ocasión, el espacio público en el emblemático monumento, será el lugar adecuado para compartir su talento con todos los mexicanos.

Para Jorge Villadoms, uno de las misiones que deben tener los artistas es comunicar su arte con el mundo; una obligación, como comenta “entre comillas”, moral y ética de entregar y comunicar a todo mundo, a personas que tienen el acceso y a las que no, también. Este compromiso con sus raíces lo ha comprometido a llevar la música a comunidades de bajos recursos de México y Kenia por medio de su fundación, “Creciendo con la Musica”.

Villadoms sabe que la música cambia vidas, tal y como cambió la suya a los 14 años, cuando el piano fue la respuesta al duelo que pasaba por el fallecimiento de su padre. “No estamos buscando necesariamente nuevos músicos, pero sí influir con el impacto que puede traer a sus vidas; socialmente les ayuda muchísimo, creo que les hace ver la vida de otra manera, desde otra perspectiva”, finalizó el carismático artista.

Te puede interesar: Isaac Hernández, el bailarín que conquista al mundo llega a Liberatum

Síguenos en:

Twitter

Facebook

Instagram

Suscríbete a nuestro newsletter semanal aquí