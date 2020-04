Karla Souza regresa a las series con ‘El presidente’ de Amazon Prime Video

Karla Souza regresa al mundo de las series en ‘El Presidente’. La serie original de Amazon Prime Video mostró su primer avance de la producción que abordará el caso más grande de corrupción en el mundo deportivo conocido como el ‘FIFA Gate’.

El mundo del futbol se conmocionó en el año 2015 cuando el escándalo rodeó a este deporte. A la luz salieron a relucir millonarios sobornos orquestados por Sergio Jadue, ex miembro de la Asociación Nacional de Futbol Profesional, en conjunto con Julio Grondona, quien era presidente de la Asociación de Futbol Argentino. Un suceso que marcará la trama principal de ‘El Presidente’.

En su reparto destaca la participación de Karla Souza, quien después de triunfar en la serie ‘How to get away with murder’, dará vida a una una investigadora del FBI que seguirá los pasos de los implicados en este escándalo. Por su parte, el colombiano Andrés Parra, y la mexicana Paulina Gaitán, también forman parte del reparto de actores.

La nueva apuesta de Amazon Primer Video es una de las producciones internacionales más grandes que se han grabado en Chile, además de rodar en este país, también se destacarán escenarios de otras ciudades de Latinoamérica, Europa y Estados Unidos.

Detrás de ‘El Presidente’, se encuentra un equipo reconocido de directores que dieron vida a esta peculiar historia, entre los que destacan la dirección de Natalia Beristain, quien dirigió ‘Luis Miguel, la serie’, Gabriel Díaz y Armando Bo, este último ganador de un Oscar por el guión de ‘Birdman’.

Aunque no se mostró la fecha oficial de su llegada con el primer avance de Amazon Prime Video, se espera que la producción arribe al catálogo de la compañía en el transcurso de este año.

Con ‘El Presidente’, la compañía continúa su expansión en la generación de contenido original en diversas partes de Latinoamérica, el cual tiene la calidad para exportarse a los países donde la plataforma tiene presencia.

