Keanu Reeves y Alex Winter están de vuelta en sus papeles de ‘Bill & Ted’. Con un adelanto sorprendente, este día se dio a conocer el trailer de la tercera entrega de su franquicia que trae de vuelta a la pantalla a estos singulares personajes tras 29 años de su última película.

Las consecuencias por el cierre de cines por el Coronavirus tambaleó su estreno, pero este día con el avance de ’Bill & Ted face the music’ se anunció que su fecha tentativa de llegada a los cines está programada para el próximo 21 de agosto.

Con este anuncio, la tercera entrega de las aventuras de ‘Bill & Ted’, protagonizados por Reeves y Winter, será una de las primeras películas que se estrenarán después del cierre de cines alrededor del mundo.

Their destiny is calling. Keanu Reeves and @Winter are BACK in the official poster for Bill & Ted Face the Music! Time to be excellent, dudes. 🎸⚡️ #BillAndTed3 #FaceTheMusic #BillAndTedDay pic.twitter.com/MSZToqIOQZ

— Bill & Ted 3 (@BillandTed3) June 9, 2020