‘Keeping up with the Kardashians’ ya está disponible en Netflix

Las Kardashians quieren conquistar Netflix. El programa que les dio éxito mundial, ‘Keeping up with the Kardashian’s’, ya está disponible en el catálogo de la compañía de streaming con sus dos primeras temporadas.

Kim Kardashian no tenía idea de lo que repercutiría hacer este reality show. La vida de ella, como su peculiar familia, cambió por completo a raíz de esta producción. Algunos de sus secretos y problemas quedan expuestos en el reality, pero como toda familia, los miembros de los Kardashian buscarán solucionarlos apoyándose entre ellos.

Por el momento, tan solo dos de las dieciocho temporadas llegaron a Netflix. Se espera que este reality sea de los más vistos dentro de la plataforma, donde ocasionalmente podrían llegar más de las temporadas restantes.

Khloé, Koutney y Kim Kardashian, acompañadas de sus hermanas Kylie y Kendall Jenner, además de la matriarca de la familia Kris Jenner, te mostrarán a detalle su vida, así como el ascenso a la fama después de este programa.

Si no conoces a detalle los inicios de las Kardashians, esta producción te mostrará todos y cada uno de ellos. Las primeras temporadas de ‘Keeping up with the Kardashians’ llegaron al catálogo de Netflix desde este primero de junio como parte de sus estrenos para este mes.

