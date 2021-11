Kimi Raikkonen: La leyenda que dice adiós a la Fórmula 1

Tras 20 años de carrera en la Fórmula 1, al final de la temporada 2021 se despedirá el veterano finlandés Kimi Raikkonen (Alfa Romeo), quien fue campeón del mundo en 2007 con Ferrari, y quíen ahora se convertirá en una leyenda más de la F1.

Esta ocasión, Forbes Life platicó con Kimi, quién nos compartía las emociones sobre su retirada, un vistazo a los inicios de su carrera; además de un panorama sobre los sueños a futuro de uno de los pilotos más emblemáticos de la Fórmula 1.

¿Quién te inspiró a convertirte en piloto de F1?

Foto: Cortesía Sauber Group.

Lo más interesante es que convertirme en piloto nunca fue realmente el plan, simplemente me encantaban las carreras y cuando llegó la oportunidad y me ofrecieron convertirme en piloto, por supuesto que acepté. En general, entré en el automovilismo porque me gusta la sensación de los coches de carreras.

¿Qué carrera fue la más memorable durante tu carrera en la F1?

Tuve muchas carreras increíbles y no necesariamente todas fueron victorias. A veces, sabes que tuviste el mejor resultado que pudiste obtener, por lo que quedas contento con tu trabajo. Por supuesto, mi primera victoria en 2003 fue una gran carrera y un buen día, y el GP de Brasil de 2007 cuando gané el campeonato mundial.

¿Quién ha sido tu mejor compañero de F1?

Creo que tuve una buena relación con todos. Probablemente con los que mejor disfruté de mi tiempo fueron con Sebastian Vettel y Antonio Giovinazzi.

¿Qué se siente ser campeón del mundo y en unos cuantos meses convertirte en una leyenda de la F1?

Actualmente me siento bastante normal, trato de no fijarme demasiado en los números o cómo me ve la gente, hago lo que siento que es correcto y me hace sentir bien a mí mismo. La ventaja de ser campeón del mundo es que la gente dejó de preguntarme qué quería lograr en la Fórmula Uno, así que eso fue positivo. Cuando el momento de retirarme llegue, probablemente veré mis logros y mi carrera de manera diferente.

¿Ya has decidido algunos de tus planes después de la F1?

Todavía no, no tengo prisa. Veremos entonces, por el momento solo quiero disfrutar de un tiempo con mi familia sin tener que viajar a otro lugar cada dos semanas.

En los próximos años ¿Qué cambios te gustaría ver en la F1?

Realmente aún no lo sé, todo el mundo siempre mira al pasado como una era dorada de la F1, pero nadie recuerda ninguna de las cosas que no funcionaron en ese entonces, así que no estoy seguro de si hay mucho que cambiar. Simplemente pensaría en que hubiera autos que te ayuden a hacer más fácil la competencia.

¿Qué le dirías a los niños que quieren convertirse en pilotos de F1?

Tienen que seguir su pasión. Divertirse con lo que hacen es lo más importante. No tiene ningún sentido hacer algo si no disfrutas hacerlo.

