La actriz de Hollywood Doris Day fallece a los 97 años

Reuters.- La actriz de Hollywood Doris Day, una de las mayores leyendas de Hollywood, murió el lunes a los 97 años después de un episodio de neumonía, informó su fundación.

Day, quien trabajó junto a estrellas de las décadas de 1950 y 1960 como Rock Hudson y Cary Grant, murió en su casa de Carmel, California, dijo la Fundación de Animales Doris Day en su página web.

Su luminosa imagen de «la chica de al lado» se armó sobre una serie de inocentes comedias románticas, como «Pillow Talk», por la que Day fue nominada al Oscar, «That Touch of Mink» y «The Thrill of it All».

Day también tuvo discos exitosos, como «Que será, será», de la película «The Man Who Knew Too Much» («El hombre que sabía demasiado»). Se convirtió en su tema principal, aunque ella inicialmente se había mostrado reticente a grabarlo.

La vida de la actriz no siempre fue tan radiante como los roles que interpretaba. Se casó cuatro veces, se divorció tres y quedó viuda una vez, sufrió una crisis nerviosa y tuvo graves problemas financieros luego de que uno de sus maridos despilfarró su dinero.

«Mi imagen pública es inconfundiblemente la de la virgen saludable de Estados Unidos, la vecina, despreocupada y llena de felicidad», dijo en sus memorias. «Una imagen, puedo asegurarles, más falsa que cualquier parte de una película que haya interpretado. Pero soy la señorita Chastity Belt (Cinturón de Castidad) y eso es todo lo que hay que hacer».

«Ella es la joven con la que todo hombre debería casarse», escribió un crítico en el Saturday Review. «¿Marilyn Monroe, Elizabeth Taylor, Kim Novak? Todos tendrían problemas. Doris Day sería incondicional, comprensiva, directa, honesta e incluso un poco sexy».

Nació el 3 de abril de 1922 en Cincinnati con el nombre de Doris von Kappelhoff y viajó a California a los 14 años para ser bailarina. Abandonó ese sueño después de que se rompió su pierna derecha en un accidente automovilístico.

‘Viaje sentimental’

Day se concentró en cantar y a los 16 años tuvo un trabajo con Les Browns, uno de los principales directores de orquesta de la época, y grabó su primer éxito «Sentimental Journey» («Viaje Sentimental» con él. Cambió su apellido a sugerencia de un integrante de la banda que la escuchó cantar «Day by Day».

A los 17 años, Day se casó con Al Jorden, un trombonista que más tarde contó que la había golpeado. Su único hijo, Terry, nació en 1942 y la pareja se divorció al año siguiente.

El debut cinematográfico de Day, «Romance on the High Seas» en 1948, fue un éxito, al menos en parte debido a su actuación y la canción que cantó «It’s Magic», que fue nominada al Oscar.

Después de retirarse de la actuación, Day trabajó principalmente en la Fundación de Animales Doris Day, ayudando a los animales maltratados. Su hogar en Carmel, California, generalmente estaba lleno de perros y gatos, en su mayoría adoptados de la calle.

Se mantuvo alejada de los círculos del entretenimiento durante más de 20 años después de recibir un Globo de Oro a la trayectoria en 1989, pero en 2011 lanzó un disco. Las ganancias de la grabación se destinaron a su fundación.