‘La camarista’ queda fuera de la carrera por el Oscar

México perdió la oportunidad de conseguir lo que ‘Roma’ logró hace un año: ganar la estatuilla a la Mejor Película Extranjera en los Oscar. ‘La camarista’, película seleccionada por la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC) no logró superar la etapa preliminar para colocarse dentro de las cintas finalistas que conformarán esta categoría en la siguiente edición de los premios.

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas reveló la lista preliminar de nominados en algunas categorías, entre ellas, la de Mejor Película Extranjera para la edición 92 de los Oscar, que se llevarán a cabo el 9 de febrero del 2020.

Solo diez cintas integran la preselección de entre más de 90 solicitudes que llegaron a la Academia procedentes de todas partes del mundo. La organización dará a conocer la lista final de nominados en esta y otras categorías el próximo 16 de enero del 2020.

Sin ser sorpresa, la única película de habla hispana incluida en la preselección a Mejor Película Extranjera es ‘Dolor y Gloria’. La película española del reconocido director Pedro Almodóvar es una de las favoritas para llevarse este reconocimiento; incluso, la revista TIME la nombró recientemente ‘la mejor película del año’.

Aún así, la critica especializada tiene otra fuerte contendiente en la mira. Se trata de la película de Corea del Sur, ‘Parasite’, del director Bong Joon – Lo, la cual también podría aspirar a quedar dentro de las nominadas a Mejor Película.

La noticia de que ‘La camarista’, dirigida por Lila Avilés, quedara fuera de esta preselección, se veía venir después de que la cinta mexicana tampoco quedara dentro de las seleccionadas a los premios Goya. La directora subió un video agradeciendo el recorrido de su película en la lucha por el Oscar.

Con este videito nos despedimos de la ruta OSCARES. Gracias @AcademiaCineMx Pero con todo el camino recorrido, ni México, ni Latinoamérica is in the house. Pensemos en la persistencia del CINE, que hoy por hoy es mí MI ÁRBOL DE LA VIDA. 🏹🌞 pic.twitter.com/MDCKZtvPqm

— Lila Avilés (@lilaavilescine) December 16, 2019