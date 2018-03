La nueva era de Louis Vuitton será encabezada por Virgil Abloh

Después de meses de espera por conocer quién estaría frente a la casa de moda francesa Louis Vuitton, por fin se conoce el nombre del talentoso diseñador que estará encargado de las colecciones de hombre, se trata de Virgil Abloh, reconocido por ser el rey del lujo deportivo con su marca Off White.

Aunque se sospechaba de su entrada a Louis Vuitton después de que Jim Jones dejara el proyecto para sumarse a Dior Homme, no fue hasta unos días cuando por un comunicado se confirmó su nuevo rol dentro de la empresa que desde el pasado mes de enero no tenía director creativo asignado a la colección de hombre.

Sin duda será una nueva etapa para la casa de moda, ya que el estilo de Abloh se enfoca en el streetwear, el cual se verá reflejado en su primer participación frente a la marca en el desfile del mes de junio durante la Semana de la Moda Masculina en París.

“Es un honor para mí aceptar el puesto de director artístico de Hombre para Louis Vuitton; considero que la gerencia y la integridad creativa de la Maison son aspiraciones clave”, Virgil Abloh.

No obstante, Virgil Abloh continuará con su marca Off White la cual ha logrado trascender a ser de las más importantes al fusionar toda la cultura pop; una combinación entre lo urbano y el lujo. Su incorporación a Louis Vuitton demuestran que los tiempos están cambiando y el mundo de la moda no es la excepción.

¿Qué hará Abloh por Vuitton? Nos tocará esperar hasta su primer desfile, pero la creatividad que ha demostrado a lo largo de su carrera nos aseguran que vienen cosas fuera de los convencionalismos de la casa de moda francesa; explosión de lujo con signos del pop en prendas que reintentarán el estilo masculino, así como lo ha tenido en claro Abloh, quien ha proyectado a su paso por diferentes disciplinas como el diseño y la arquitectura.

