Muchas celebridades de Hollywood han hecho fuertes donativos a distintas asociaciones que están ayudando a las personas afectadas por la pandemia, y ahora le toca al mundo de la música. Tras el éxito de las presentaciones en vivo desde Instagram, por celebridades como John Legend y el primer festival de música virtual ‘Far Away Together’, la cantante Lady Gaga ha organizado un concierto virtual acompañada de otros artistas.

Durante la conferencia de prensa de la Organización Mundial de la Salud (OMS) este lunes, en conjunto con Global Citizen, anunciaron su colaboración para un histórico evento que reunirá a celebridades de todo el mundo este 18 de Abril. El concierto virtual ‘One World: Together At Home’ fue curado por la protagonista de ‘A Star Is Born’, misma que anunció el line-up en sus redes sociales.

Será presentado por Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel y Stephen Colbert, junto al elenco de Sesame Street. El concierto estará dedicado a los trabajadores de la salud que se encuentran luchando contra la pandemia por COVID-19, como un mensaje de solidaridad y esperanza.

“Estamos muy agradecidos con los profesionales de salud en el país y el mundo, esta pandemia global es una catástrofe; estoy rezando por ellos y por los enfermos,” dijo Lady Gaga durante la conferencia. “Quiero enviar mis oraciones a las familias que han perdido sus trabajos y están teniendo dificultades para alimentarse”. Más de 70 artistas internacionales se han unido al line-up con presentaciones en vivo, de las cuales se hará una curaduría para la transmisión especial del sábado.

Además, anunció que a lo largo de la semana se han logrado recaudar un total de 35 millones de dólares para la causa, con la ayuda de más de 68 de las compañías más grandes del mundo. El dinero se destinará para el abastecimiento de equipo de protección para hospitales, además de destinarlos a la compra de kits de pruebas para el coronavirus, todo esto a nivel global a través del Solidarity Response Fund de la Organización Mundial de la Salud.

Podrás ver el eventos en distintas plataformas de streaming el próximo sábado 18 de abril a las ocho de la noche. Conforme se anuncien haremos la actualización aquí. Mientras tanto, disfruta esta playlist con lo mejor de los artistas participantes:

