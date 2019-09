La ceremonia 71 de los Emmy premió a las mejores producciones televisivas del año, entre ellas, las mejores series. Múltiples sorpresas y aciertos llenaron los resultados atendiendo a la reacción del público.

Lo cierto es que los críticos hablaron y decidieron cuáles de las series resultaron ganadoras. Gracias a los premios Emmy pudimos conocer los resultados a las mejores series según las categorías de ‘Mejor serie dramática, ‘Mejor serie de comedia’ y ‘Mejor miniserie’, tres de las más importantes de los premios.

Si te perdiste la ceremonia, traemos para ti estos resultados. Todas son producciones a las que debes seguir la pista para comprobar si la decisión de los expertos fue la correcta.

Mejor serie dramática – ‘Game of Throres’

Desde el anuncio de las nominaciones, la exitosa serie de HBO dominó con un total de 32 de ellas, gracias a su octava y última temporada. Desde entonces se pronosticó una buena noche para los actores y parte de la producción de la serie.

Aunque su última temporada no logró convencer a todos los seguidores, la noche del domingo, ‘Game of Thrones’ se coronó como la ‘Mejor serie dramática’, un premio cuestionado por muchos. Aún así, los miembros del reparto se despidieron de gran forma con este galardón que logró imponerse a series como ‘Better call Saul’, ‘Bodyguard’, ‘Killing Eve’, ‘Ozark’, ‘Pose’, ‘Succesion’ y ‘This is us’. En total, ‘Game of Thrones’ se despidió con doce premios.

Mejor serie de comedia – Fleabag

Su contraparte, la comedia, también fue premiada. En esta categoría, la ganadora, y tal vez la triunfadora de la noche, fue ‘Fleabag’. Ésta, una serie que logró romper estereotipos para coronarse con los galardones. La serie cápsula de la BBC y Amazon Prime Video, escrita y protagonizada por Phoebe Waller – Bridge, sorprendió al ganarle a la favorita ‘Veep’.

Además de este premio, la serie se llevó la estatuilla a Mejor guión, dirección y actriz. Sin duda fue el personaje más visible de la noche de los premios. ‘Fleabag’ tiene dos temporadas cuya historia gira en torno a su personaje central, quien tiene que lidiar con una gran ciudad mientras acepta una tragedia.

Mejor miniserie – Chernobyl

Hace unos meses esta serie de HBO paralizó a sus usuarios. Sin tanta promoción como otras producciones llegó a la plataforma y en poco tiempo logró ser considerada la mejor del año por muchos medios especializados. Basada en un hecho real, las explosiones nucleares de Chernobyl, la miniserie recreó en cinco episodios un angustiante panorama que le valió ser reconocida como la Mejor miniserie de los Emmy 2019. Y aunque fue principalmente la favorita, también tenía pisándole los talones a la serie de Netflix ‘Así nos ven’, la cual se quedó con otros premios.

Si te preguntabas cuáles son las mejores series del año, tal vez la opinión de los críticos de la Academia podrá ser tu referencia para no perderte ninguna de las temporadas de estas series que te presentamos. Afortunadamente las podrás encontrar en sus respectivas plataformas de streaming, siempre disponibles para ser disfrutadas.

