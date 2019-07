Levi´s pone a la venta looks de Eleven y Dustin de ‘Stranger Things’

La nueva temporada de Stranger Things se sitúa en 1985… y este es un año que Levi´s tiene muy presente. Por ello, el equipo de diseño de la firma trabajó con los diseñadores de vestuario del programa para crear looks especiales para dos personajes: Eleven y Dustin.

La colaboración, para fortuna tanto de los fans de la serie como de los entusiastas de la marca, deriva en looks completos que no solo aparecen en el programa, sino que también están a la venta. Todo forma parte de una edición especial de la colección Levi´s x Stranger Things para este verano.

Los dos looks que aparecen en el show incluyen la Aztec Print Shirt y los Pleated Jeans usados por Eleven. También la Trucker Cap y la camiseta con gráficos Camp Know Where Ringer Tee, usadas por Dustin. Además de otras piezas que celebran diversos elementos del programa.

Estas son las prendas de Eleven y Dustin que forman parte de la colección Levi´s x Stranger Things.

Además, la colección incluye playeras y sudaderas con gráficos y frases de Stranger Things. También jeans y Truckers con imágenes en alta resolución de los personajes. Ello sin olvidar diversos artículos de edición especial, como parches y red tabs de cabeza (un homenaje al “Upside Down”, por supuesto). Además de una Levi´s Batwing Tee, única en su clase, que utiliza los gráficos del título de Stranger Things.