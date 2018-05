Libros para regalar a mamá este 10 de mayo

Ya es el Día de la Madre y es probable que aún no sepas qué regalarle. No te preocupes, en Forbes Life hemos hecho una selección de libros que te hará quedar como el hijo predilecto. Porque no, mamá no sólo quieren flores, chocolates o joyas. También quiere libros.

Las manos de la madre. Deseo, fantasmas y herencia de lo materno

De Massimo Recalcati. (Anagrama)

¿Para qué sirven las manos de la madre? Lejos de toda visión simplificadora, para Recalcati la madre es siempre una compleja figura de múltiples facetas, de la que no soslaya ni los lados luminosos ni los oscuros. Así, nos ayuda a reconocer el perfil de una

madre real, no ideal, cuyos mil rostros representan en realidad uno solo, aquel en el que el hijo sabe reconocer el suyo propio.

Ciudad Fantasma

De Bernardo Esquinca y Vicente Quirarte. (Almadía)

Un joven descubre que tras una extraña invitación a cenar se esconden revelaciones sorprendentes. Un sacerdote vive en pecado al tener una amante, sin hacer caso de las advertencias ni saber que su castigo llegará por medios insospechados. Una plaga de

leones se apodera de la ciudad y los seres humanos deberán competir con ellos por la sobrevivencia del más fuerte. Moviéndose entre distintos tonos, épocas, concepciones de lo fantástico y estilos literarios, cada uno de los cuentos remite a un espacio de Ciudad de México: el Museo del Chopo, el Bosque de Chapultepec, los barrios del Centro Histórico…

Lo mejor eres tú

De Jaione Yabar. (Planeta)

Una obra que habla sobre lo que sí importa y lo que no a la hora de criar a un bebé. Yabar escribió la frase de su título en Facebook y ésta fue compartida miles de veces. Se hizo notorio la necesidad que tiene cualquier madre de escuchar que LO MEJOR ERES TÚ.

Crea un jardín en tu pared

De Shawna Coronado (GGMéxico)

Con este libro, la diseñadora de jardines y escritora Shawna Coronado ha dado un paso hacia adelante en el concepto de la jardinería vertical. En él encontrarás información clara, paso a paso, con todo lo que necesita saber para tener el tuyo propio. Desde cómo elegir equipamiento y plantas, armar un medio de cultivo, plantar y regar e, incluso, presentar tu

creación.

Prohibido nacer

De Trevor Noah. (Blackie Books)

Trevor Noah nació en Johannesburgo (Sudáfrica). Su madre era negra, de la etnia xhosa, y su padre, blanco y de procedencia europea. Se enamoraron en pleno Apartheid, así que, desde su mismo nacimiento Noah fue un niño prohibido por la ley. En 2011 se mudó a Estados Unidos y su carrera se convirtió en una supernova. Fue el primer cómico sudafricano en realizar un monólogo en The Tonight Show y en aparecer en el Late Show with David Letterman. Su libro demuestra que es, además, un escritor tierno, divertido, duro y muy prometedor.

La belleza es una herida

De Eka Kurniawan. (Lumen)

Dewi Ayu, una bella prostituta dada por muerta veinte años antes, aparece en medio del paisaje bélico y de una tumultuosa inestabilidad política de la Indonesia del siglo XX. Esta inesperada reaparición es el punto de partida para la narración de su vida.

El maestro del Prado

De Javier Sierra. (Planeta)

Esta novela nos presenta un apasionante recorrido por las historias más desconocidas y secretas de una de las pinacotecas más importantes del mundo, el Museo del Prado. Una historia fascinante de cómo un aprendiz de escritor aprendió a mirar cuadros y a entender unos mensajes ocultos que difieren de la ortodoxia de la Iglesia católica, una institución que en el Renacimiento era vista más como opresores que como espiritual.

Réquiem por el sueño americano

De Noam Chomsky (Sexto Piso)

En esta ocasión, uno de los intelectuales contemporáneos más importantes disecciona los diez principios fundamentales de la concentración de la riqueza y el poder en los Estados Unidos, que a efectos prácticos han secuestrado la democracia en favor de los intereses de una élite político­financiera, sumiendo a un gran porcentaje de la población en la

miseria y desesperanza más absolutas.

Cáscara de nuez

De Ian McEwan. (Anagrama)

Trudy mantiene una relación adúltera con Claude. La pareja de amantes concibe un plan: asesinar a John envenenándolo. El motivo: una mansión georgiana valorada en unos ocho millones de libras que, si John muere, heredará Trudy. Pero resulta que hay un testigo de esta maquinación criminal: el feto que Trudy lleva en sus entrañas. Lo que sigue es una mezcla genial de comedia negra, trama detectivesca y astuta reescritura intrauterina de un gran clásico.

La habitación prohibida

De Sasha Grey. (Grijalbo)

Catherine no es una mujer como las demás y ahora intenta dejar todo atrás para conformarse con una vida convencional junto a un hombre que la quiere y que se esfuerza por hacerla feliz, pero la necesidad de un sexo más intenso sigue latente en ella. Este anhelo la llevará hasta una sala aislada y magnética en un hotel misterioso, el lugar en el que ninguna chica inocente se atrevería a entrar: la habitación prohibida.

