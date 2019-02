22: 20 ‘Green Book’ fue reconocida por la Academia como la Mejor Película al ganar el Oscar en la máxima categoría de la noche.

22: 10 De manos de Guillermo del Toro, Alfonso Cuarón recibió el premio como Mejor Director por su película más personal: ‘Roma’, y pone una vez más el nombre de México en lo alto de la industria cinematográfica global.

22: 00 ¡Vaya sorpresa! Olivia Colman se lleva Oscar a Mejor Actriz por su papel como la reina Anna de Inglaterra en ‘La Favorita’ y deja -otra vez- sin estatuilla a Glenn Close.

21: 40 Rami Malek logró levantar el galardón como Mejor Actor por reencarnar al legendario Freddy Mercury en la película ‘Bohemian Rhapsody’. De esta manera deja atrás a uno de los favoritos: Viggo Mortensen que diera vida al guardaespaldas Tony Vallelonga en ‘Green Book’.

21: 25 “De lo que se trata es de no rendirte (…) Hay una disciplina para la pasión. No importa cuántas veces te caes, sino cuántas te levantas”: Lady Gaga al recibir el premio de la Academia por Mejor Canción Original.

21: 20 De pie y con fuertes aplausos, el público reconoció a Spike Lee al ganar el Oscar por el Mejor Guión Adaptado de la cita ‘BlacKkKlansman’

21: 15 El Oscar al Mejor Guión Original se lo lleva ‘Green Book’ protagonizada por Viggo Mortensen y Mahershala Ali. La historia, ambientada en 1962, compitió de frente con ‘Roma’.

21:00 Lady Gaga y Bradley Cooper dan muestra de su talento y conexión musical en la gala de los Oscar con el tema Shallow.

20: 50 ‘BAO’, el corto animado de Pixar inspirado en el amor de una mamá, se lleva la estatuilla a Mejor Corto Animado. Y la gran sorpresa: ‘Period. End Of Sentence’ gana como Mejor Cortometraje Documental. Dirigida por Rayka Zethabchi y Melissa Berton, establece un nuevo referente en la lucha es contra el estigma de la menstruación.

20:30 ‘Spider-man, un nuevo universo’ es galardonada como la Mejor Película de Animación. La película, dirigida por Bob Persichetti, Peter Ramsey, Rodney Rothman, se impuso a ‘Los increíbles 2’ y a ‘Isla de perros’.

19: 50 ‘Roma’ escribe una nueva página de éxito para el cine mexicano al ganar el Oscar a la Mejor Película Extranjera.

Alfonso Cuarón gana el Oscar a Mejor Fotografía por su trabajo en Roma y se convirtió en el tercer mexicano en obtener la categoría en la historia, tras Guillermo Navarro y Emmanuel Lubezki.

Cuarón dejó atrás a Lukasz Zal (Cold War), Robbie Ryan (The Favourite) Caleb Deschanel (Never Look Away) y Matthew Libatique (A Star is Born), las dos primeras con grandes posibilidades de ganar. Con este premio, se convierte en el primer director que gana un Oscar por Mejor Fotografía.

“Esta cinta es para todos aquellos que creen en lo imposible” acentuaron los ganadores al Oscar como Mejor Documental: ‘Free Solo’ que retrata al temerario escalador Alex Honnold.

Regina King se lleva el primer Oscar de la noche como Mejor Actriz de Reparto por ‘El blues de Beale Street’, lo que le resta a ‘Roma’ una estatuilla. Con lágrimas en los ojos, agradeció el premio. “Este es un ejemplo de que cuando se le da el apoyo y el amor a alguien puede lograr grandes cosas. Gracias mamá”, expresó.

“We are the Champions” en voz de Adam Lambert hace vibrar el escenario para marcar el inicio de la gran noche de entrega de los Oscars 2019.

A su paso por la alfombra roja, Alfonso Cuarón explicó cómo ‘Roma’ inició una conversación en torno al trabajo doméstico que ya está haciendo eco en el mundo.

Marina de Tavira, nominada a Mejor Actriz de Reparto, destacó con un vestido rojo. A su paso por la red carpet declaró que para ella formar parte de ‘Roma’ fue una experiencia muy valiosa porque es una película que enaltece a la fuerza de las mujeres, a las madres solteras.

Yalitza Aparicio llegó a la Alfombra Roja con un vestido color menta de la casa de moda Rodarte. La mexicana nominada a Mejor Actriz por ‘Roma’, se mostró sonriente y segura de sí misma. Reconoció que apenas ayer eligió el atuendo.

La espera terminó. Ha comenzado la transmisión de la ‘Alfombra Roja’ previa a la gala de la 91 entrega de los premios Oscar en el Dolby Theatre de Los Ángeles, California.

Es momento de observar un desfile de celebridades que se ha consolidado como un valioso escaparate para el diseño de moda y la industria de la belleza, así como una oportunidad de expresión única para los nominados e invitados especiales.

Te mantendremos informado tanto de los aspectos más sobresalientes de la ‘Alfombra Roja’ como de la gala del Oscar 2019.

