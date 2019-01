Los ‘Cazafantasmas’ alistan su regreso al cine

Una nueva versión de Gosthbusters, los ‘Cazafantasmas’, llegará al cine en el verano del 2020. Así lo reveló a Entertainment Weekly el director del filme, Jason Reitman, quien por cierto es hijo del director de la película original, Ivan Reitman.

Así presentó Reitman el primer adelanto de la cinta a través de su cuenta de twitter. En el trailer se revela el año en que se estrenará esta nueva historia de los cazafantasmas.

Everybody can relax, I found the car. #GB20 pic.twitter.com/WIxZRehbeY

— Jason Reitman (@JasonReitman) 16 de enero de 2019