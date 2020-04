Los ‘Jonas Brothers’ regresan a Amazon Prime Video

Cuando la música y el streaming se fusionan, el resultado es sorprendente. Los ‘Jonas Brothers’ reaparecen con ‘Happiness Continues’, el contenido exclusivo para la plataforma de Amazon Prime Video que muestra una mirada detrás de cámaras exclusiva a los jóvenes artistas durante su gira.

La más reciente producción que llegó el 24 de abril, captura la esencia de los conciertos en vivo de la gira agotada de la banda del 2019, además de mostrar detalles de sus viajes, presentaciones y claro, toda su música.

Éxitos como ’S.O.S’, ‘Burnin Up’, además de las canciones de su más reciente disco, ‘Happiness Begins’, entre los que destaca ‘Sucker’, serán interpretadas por Joe, Kevin y Nick Jonas; retumbarán en tu dispositivo.

La experiencia te hará sentir como si formaras parte en tiempo real de la presentación desde los primeros asientos del concierto. Acompáñalos en esta aventura dentro de su gira que recorrió increíbles sedes como Miami, Vancouver y la Ciudad de México, así como también a la íntima Cobra Lounge en Chicago, es su primera vez presentándose ahí en 12 años de carrera.

Happiness Continues… Tonight at MIDNIGHT ET on @primevideo.

Join us for a celebratory livestream today at 4pm ET / 1pm PT and we'll be answering your questions 🥳🥳🥳 pic.twitter.com/8Z9VTqzEjT

