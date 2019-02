El Teatro Real de Madrid fue el escenario para la entrega de los premios Iberoamericanos de Mecenazgo de la Fundación Callia. En su quinta edición, los matrimonios Brodsky y Masaveu fueron distinguidos por su valiosa contribución a la conservación, promoción y difusión del arte.

El matrimonio Brodsky es uno de los mayores coleccionistas del mundo. Dan es presidente del Consejo del Metropolitan Museum of Art de Nueva York.Además, su esposa, Estrellita, es una historiadora de arte que ha establecido y financiado puestos curatoriales en el Metropolitan Museum of Art, Tate Modern y MoMA. Recientemente, Estrellita Brodsky fundó Another Space, programa concebido para ampliar el reconocimiento y la difusión internacional del arte de Latinoamérica.

Por su parte, Fernando Masaveu y Carolina Compostizo fueron reconocidos con el Premio Callia por su gran apoyo al arte y a la cultura a través de la Colección María Cristina Masaveu Peterson. También por sus esfuerzos para preservar, restaurar y difundir el potentado patrimonio histórico español.

Miembros decisivos

La elección de los galardonados estuvo en manos de un jurado conformado por personalidades sobresalientes en el ámbito del arte y la cultura global. Entre ellas el director del Museo del Prado, Miguel Falomir, y Mitchell A. Codding, presidente y director de la Hispanic Society of America de Nueva York.

En el jurado también destacó la presencia de la directora del Museo Nacional de Arte de México, Carmen Gaitán. También del director del Museo Palacio de Bellas Artes de Ciudad de México, Miguel Fernández Félix.

En su discurso, Carmen Reviriego, presidenta de la Fundación Callia, destacó que desarrollar leyes que favorezcan el mecenazgo en Iberoamérica es importante, pero lo es más producir un cambio cultural en la sociedad para que se reconozca e identifique con la figura de quien comparte su riqueza con los demás como una fuente de realización individual. “Todas las personas debemos tener, con independencia de nuestra actividad, una razón de ser filantrópica, generosa, humana”.

Los galardonados coincidieron en que el mecenazgo es compromiso, responsabilidad y, por encima de todo, una filosofía de vida. El coleccionismo que se comparte abre a más personas la oportunidad de admirar y emocionarse con el arte. También brinda la posibilidad de adquirir conocimiento y crecer por medio de la expresión artística.

Los premios Callia contaron con la colaboración de Citi Private Bank y con el patrocinio de Bulgari, Las Rozas Village y la Fundación El Secreto de la Filantropía.

