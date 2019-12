Los mejores Pueblos Mágicos para visitar en invierno

El invierno se acerca, y con él, la oportunidad de conocer nuevos lugares. La llegada de esta época del año transforma radicalmente los paisajes de muchos Pueblos Mágicos de nuestro país, ofreciendo la oportunidad de descubrir estos lugares llenos de historia y tradiciones.

Aunque existen 121 Pueblos Mágicos en nuestro país, los cuales se pueden visitar todo el año, solo algunos de ellos cambian con la llegada del invierno, haciéndolos lugares obligados a visitar. A continuación te mostramos cinco de ellos, los cuales pueden ser el destino indicado en tus próximas vacaciones de fin de año si el frío no es problema para ti.

Tecate – Baja California

Este pintoresco Pueblo Mágico se encuentra al noroeste del país en el estado de Baja California. Aunque es reconocido por la elaboración de rico pan dulce, a unos kilómetros en carretera desde el centro de la ciudad se encuentra el poblado de ‘La Rumorosa, un lugar marcado por el imponente paisaje rocoso, el cual se transforma cuando bajan las temperaturas al cubrirse de nieve.

Este lugar se convierte en un punto de reunión de locales y visitantes que no quieren perder la oportunidad de jugar entre la acumulación de nieve. Sobre la carretera podrás encontrar algunos restaurantes con auténticos platillos hogareños. Si no encontraste nieve a tu paso, no te preocupes, otras actividades como la visita a las pinturas rupestres esperan por ti.

Creel – Chihuahua

Uno de los Pueblos Mágicos más pintorescos del país es definitivamente Creel en Chihuahua. A la llegada del invierno, por localizarse en un punto alto, la caída de nieve es inminente, lo que hace que el paisaje cambie. Esta localidad es uno de los puntos que recorre el Chepe, tren que cruza las Barrancas del Cobre, uno de los escenarios naturales más impresionantes del país. En las calles de Creel encontrarás museos, restaurantes, artesanías hechas por los Rarámuri y más lugares para visitar, muchos de ellos labrados por la naturaleza.

Huamantla – Tlaxcala

Este Pueblo Mágico es un lugar lleno de tradiciones para visitar todo el año, pero en invierno las actividades cambian. A solo unas horas de la Ciudad de México, el Pueblo Mágico te espera para sorprenderte. Cerca de allí podrás visitar el Parque Nacional de La Malinche, un sitio para los más aventureros e intrépidos visitantes. Podrás subir el volcán de manera recreativa o en la zona baja encontrarás cabañas para pasar la noche. Naturaleza, aire puro… ¿Qué más puedes pedir para desconectarte de la ciudad?

Arteaga – Coahuila

Es uno de los pocos Pueblos Mágicos rodeados de una zona de bosques con pinos. Su espectáculo natural cambia a la llegada del invierno convirtiéndose en una zona totalmente blanca al caer la nieve. Su particular clima la ha destacado como “la Suiza de México”. Visitarlo será una experiencia mágica, dentro de la zona se encuentra el primer desarrollo alpino del país en el municipio de Bosques de Montreal, donde los visitantes podrán rentar una cabaña y realizar actividades con la nieve, además de disfrutar de su gastronomía acompañados de una copa de vino de la región.

Te puede interesar: Sierra San Pedro Mártir, el destino mexicano ideal para invierno



Síguenos en:

Twitter

Facebook

Instagram

Suscríbete a nuestro newsletter semanal aquí