Louis XIII, el cognac que lucha contra el cambio climático

El cognac Louis XIII continua una gira por Estados Unidos como parte de un proyecto especial para crear conciencia alrededor del mundo acerca del cambio climático. Esta vez la sede fue el Goya Studio, en Los Ángeles, y con el objetivo de apoyar a The Surfrider Foundation. El evento contó con la asistencia de Philippe Farnier, CEO de la Casa de Rémy Martin, y de Valerie Loh, Senior Vice President de Louis XIII, quienes celebraron con más de 140 asistentes VIP, entre ellos, la modelo Britt Maren, el diseñador Adrien Sauvage y el atleta de la NFL, Todd Gurley.

Durante este evento, los invitados pudieron sumergirse en una experiencia de 360 grados para conocer más del proyecto que desde su lanzamiento global ha buscado despertar conciencia social en torno a la importancia del medio ambiente. La actividad les permitió explorar una galería virtual que mostraba detalles adicionales acerca del proyecto, incluyendo imágenes detrás de escena y contenido exclusivo en video. Después de la experiencia 360, los invitados brindaron por el siglo que viene en una cata guiada por Steele Cooper, Vice Presidente de Ventas de Louis XIII.

¿Qué es 100 Years – The Song We’ll Only Hear If We Care?

En noviembre del 2017, Louis XIII presentó un proyecto especial para crear conciencia acerca del cambio climático, el cual es abanderado por una composición musical titulada 100 Years – The Song We’ll Only Hear If We Care, canción que fue grabada en un disco de arcilla y resguardado en una caja de seguridad que solo puede destruirse al ser sumergida en agua.

El plan es presentar la canción completa en el año 2117, sin embargo, si los niveles del mar siguen creciendo debido al cambio climático, los científicos suponen que en esa fecha una porción significativa de la tierra estará bajo el agua, lo cual podría ocasionar que el disco se disolverá y la canción no pudiera llegar a escucharse.

Está iniciativa fue punto de partida para realizar una serie de eventos a beneficio de fundaciones locales enfocadas en el cuidado del medio ambiente; eventos que se realizarán en diferentes ciudades durante el primer semestre de este año. Esta vez, Los Ángeles, en Estados Unidos, fue la cuarta parada de la maison.

