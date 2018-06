Luis Gerardo Méndez revela sus caprichos actorales

En un ambiente relajado, entre bromas; así fue como platicamos con el actor mexicano originario de Aguascalientes, Luis Gerardo Méndez, de quien, atendiendo a los proyectos en los que se ha visto inmerso últimamente, se puede afirmar se encuentra en su mejor racha. Cine, teatro y televisión, son algunos de los espacios en los que lo encontramos casi de manera paralela; ante ello nos comparte cómo es que estos proyectos provienen, generalmente, de un capricho actoral.

Cuando se trata de relacionar a Luis Gerardo Méndez con los personajes a los que ha dado vida, podemos mencionar a varios de ellos que se han quedado en la memoria colectiva tras mostrar la dualidad del actor, capaz de dejar huella tanto en la comedia, con personajes como Javi Noble, o en el drama, como sucedió con Chava Iglesias, en proyectos como Privacidad y El curioso incidente del perro a medianoche. ¿Cómo es que el actor se interesa y decide realizar estos proyectos? por capricho.

Así es: un capricho creativo el cual le llega de manera natural, según compartió con Forbes Life: “elijo proyectos por un capricho creativo que tengo en ese momento. A veces quiero explorar e indagar ese tipo de emociones, de personajes”. Es así como es posible verlo hacernos reír en una serie como Club de Cuervos, o reflexionar, al interpretar un papel más complejo, como sucede con uno de sus próximos lanzamientos en cine, “Tiempo Compartido”, película que se estrenará en México el próximo agosto.

Pero de pronto parece que Luis Gerardo Méndez acapara la televisión con series como Club de Cuervos, el cine mexicano y los escenarios de los teatros. Sin embargo, esto solo es el resultado de un intenso trabajo que llega con proyectos que se han alternado y, que curiosamente, han salido al aire de manera casi simultánea.

“¿Qué cómo le hago para estar en todo? Solo veme la cara -y ríe-; de pronto todo es una ilusión, pareciera que trabajo más de lo que hago, pero en realidad es que yo ya entendí que uno no puede vivir para trabajar, hay que llorar tus espacios y desintoxicarte de ciertos personajes; buscar la perspectiva de vivir”.

A Méndez no le importa hacer personajes mainstream, como les llama. Tampoco le importa que lo encasillen como el actor chistoso; si estos trascendieron es por la popularidad y la aceptación que tienen con el público, para el actor ir y venir en la comedia es de lo más natural a lo que se enfrenta, de hecho las bases de su carrera se cimentaron con trabajos dramáticos que no ha dejado de desarrollar no obstante el éxito que ha consolidado de igual forma en la comedia mexicana.

“Uno tiene que buscar personajes distintos, leer guiones distintos, no me la puedo pasar interpretando todas las comedias románticas en el cine. Mi interés es por explorar diferentes universos como actor que no conozco, y si en el camino la gente lo disfruta, se conmueve o se ríe, pues increíble”, añadió.

Y en la búsqueda por nuevos retos, el actor recientemente fue confirmado para actuar en una película que producirá Netflix: Murder Mystrery, en la cual compartirá créditos con personajes como Adam Sandler y Jennifer Aniston. Se trata de un misterio policial que iniciará grabaciones en un par de semanas, y de lo cual no compartió muchos detalles, pero sin duda este proyecto será el inicio de su internacionalización de cara a Hollywood.

La próxima cinta se grabará entre Montreal e Italia, donde Méndez interpretará a un corredor de la Fórmula 1; esto es lo único que se sabe hasta el momento de este proyecto. “Como artista no puedes hacer tu trabajo pensando en qué quiere ver la gente, por que allí, ya perdiste”, finalizó.

