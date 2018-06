Luis Miguel, la serie, impacta al mundo de la moda

La extiosa bisoserie producida por Netflix que narra la vida y carrera de Luis Miguel ha llegado a nuevos mercados. Su popularidad ha sido tal que algunos emprendedores han capitalizado su éxito llevarlo al mundo de la moda, creando desde líneas de camisetas y artículos varios, como tazas o pines, con la figura del cantante y algunos de los personajes de la serie, entre ellos su papá, Luis Rey.

Altos niveles de audiencia, aumento en las reproducciones a través de plataformas como Spotify y ahora hasta en prendas de vestir. Así es como se refleja el éxito de la serie entre sus espectadores, fans y hasta los nuevos fans que se suman a las filas del polémico Luis Miguel, mejor conocido como “El sol de México”.

Desde sus lugares de origen, estas marcas están vendiendo productos inspirados en la serie de Luis Miguel. Si no quieres quedarte fuera de esta tendencia, basta seleccionar tu artículo favorito, pues el envío procede a cualquier parte de la república mexicana.

Taquito Jocoque

Desde el lanzamiento del primer capítulo de la serie de Luis Miguel, la ilustradora Roxana Ramos notó el interés por los mexicanos sobre la serie, por lo que empezó a realizar algunas ilustraciones para estamparlas en camisetas. Su éxito fue tal, que su primera edición se agotó, edición que posicionó un sentimiento generalizado: el enojo hacia Lusito Rey, papá del cantante, plasmándolo en una camiseta con la frase “Te odio Luisito Rey”, por lo que se convirtió en la más popular de la mini colección. Con cada capitulo, la ilustradora se ha renovado con más propuestas. Su última aportación fue una ilustración de Tello, el miembro del ejercito nacional, de la que seguramente veremos una camiseta.

Verde Amor

Desde la ciudad de Tijuana, esta tienda creó sus propios diseños alusivos al “Sol de México”, Luis Miguel. El ingenio de sus productos no solo plasman al cantante en camisetas, sino que se puede encontrarse en tazas y pines para la ropa, los cuales tienen la imagen del cantante y su famosa frase “Será que no me amas”. Sus productos ya gozaban de popularidad antes de la serie entre los mismos habitantes, ya que otros modelos con artistas como Juan Gabriel y Selena, también tienen sus propias camisetas. Con la llegada de la serie las ventas de este artículo han aumentado, por lo que ya realizan envíos a toda la república para los fans de la serie de Netflix.

